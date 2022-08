Vers une titularisation des assistants d'éducation ?

Les assistants d'éducation (AED) auront la possibilité à partir du 1er septembre 2022 de signer un CDI, après six ans d’exercice auprès de l'Éducation nationale. Le décret a été publié au Journal officiel jeudi 11 août.

Vraie petite nouveauté au sein de l'Education Nationale, habituée à venir s'appuyer sur cette main d'oeuvre corvéable et sans laquelle bon nombre d'établissements scolaires seraient dans l'incapacité de fonctionner. Précision utile par les temps qui courent, "pour l'appréciation de la période d'engagement de six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet" précise le décret. Le nombre d'assistants d'éducation atteint les 63 000 en France.