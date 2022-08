Invitée par l’association «Un avion, Un enfant, Un rêve», l’Equipe Spéciale des Sapeurs-Pompiers du Rhône le 11 septembre au Colisée

Ce jour-là, le temple du basket chalonnais accueillera en effet le show de l’Equipe Spéciale des Sapeurs-Pompiers du Rhône et de la métropole de Lyon. Un spectacle qui aurait dû avoir lieu en septembre 2020 puis en septembre 2021 et qui avait dû malheureusement être reporté en raison de la pandémie de Covid-19.

Deux heures de show...

L’Equipe Spéciale des Sapeurs-Pompiers du Rhône et de la métropole de Lyon n’est pas une inconnue en terre chalonnaise. La troupe, composée d’une vingtaine de gymnastes, s’est déjà produite en 2015 dans la Cité de Niépce et cette année-là avait littéralement enthousiasmé le public, en lui proposant une formidable prestation, mêlant voltige de haut niveau, pyrotechnique, humour et émotion, le tout réglé sur des musiques rythmées.

Un retour à ne manquer sous aucun prétexte. Le début de ce superbe show, qui durera deux heures, est prévu à 16 heures. A lui seul, l’entracte vaudra le déplacement : on pourra applaudir une démonstration des Rock Cheerleaders de Chalon ainsi que celle de Louwine Gauthier, qui s’est illustrée récemment aux Pays-Bas avec ses amies du Givry Starlett Club en décrochant un titre mondial.

... pour une bonne cause

Le prix de la place est fixé à 16 € à partir de 12 ans et à 12 € pour les enfants de moins de 12 ans et pour les personnes en situation de handicap. Depuis plusieurs semaines une billetterie est ouverte mais si vous ne vous décidez qu’au dernier moment il vous sera possible d’acheter le précieux sésame le jour même.

Rappelons enfin que tous les bénéfices enregistrés au cours du gala serviront au financement de journées festives et de sorties offertes à des personnes malades ou handicapées originaires de Saône-et-Loire, de Côte-d’Or et du Rhône. Rien que pour cette belle cause, votre présence s’impose...

Pour tout savoir...

Infos pratiques : billets en vente dans les enseignes Carrefour, Leclerc, Cora, Auchan, et Cultura ainsi qu’à l’Office de Tourisme du Grand Chalon et au Parc des Expositions de Chalon et sur www.ticketmaster.fr ou https://my.weezevent.com/equipe-speciale-des-sapeurs-pompiers-du-rhone

Tarif de groupe à partir de 10 personnes.

Pour tout renseignement s’adresser au 06.88.82.37.30 ou sur le site www.avion-enfant-reve.com

Tombola et boutique avec BD thématique.

Buvette avec petite restauration.

Gabriel-Henri THEULOT