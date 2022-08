QUAI GAMBETTA - Une colère pas comme les autres pour une riveraine

"Est-ce que le passage en sens interdit est devenu monnaie courante sur la ville de Chalon sur Saône ?

Malgré 2 très gros panneaux très visibles, certains conducteurs ne semblent pas dérangés de commettre cette infraction..... 20 voitures en 5 minutes.....

Il y aurait de quoi remplir les caisses, à condition que des contrôles soient effectués, ce qui n'est apparemment pas le cas...

On n'est pas obligé d'applaudir des deux mains sur ce nouveau plan de circulation. Laissons le bénéfice du doute....

Mais il existe des règles et chacun se doit de les respecter même si certaines habitudes existaient et persistent.

Pour la sécurité de tous, il serait bon que chacun fasse preuve de civisme".

Une habitante du Quai Gambetta en colère.