Une sortie entre culture et nature : découvrez Romainmôtier, un site clunisien dans le Parc Jura Vaudois

Ce magnifique petit village dans le canton de Vaud fait partie des plus beaux villages de Suisse. A un peu plus de 2h30 de Chalon-sur-Saône, ce bourg médiéval, fort de sa nature environnante préservée et de ses monuments historiques, saura vous séduire.

A noter que son abbatiale est le plus ancien édifice roman en terres helvétiques. En plus d’admirer les monuments qui peuplent Romainmôtier, ses ruelles et le style des maisons typiquement de la région, différentes balades sont possibles proposant des parcours de facile à moyennement difficile, de durée variée : Les gorges du Nozon, La source de la Diaz, la balade Pierre Aubert, le Belvédère de Forel, Naturando N.23, le sentier didactique du Bois de Forel-Romainmôtier, le circuit des Fontaines, le sentier des Fours à fer et le sentier du Patrimoine.

« A Romainmôtier, l’Histoire se lit au Présent », Michel Gaudard.

Comment est née cette passion pour les sites clunisiens ?

Ma passion pour les monuments romans date depuis très longtemps. J’ai visité Cluny pour la première fois en 1960, c’était l’époque où avec des amis nous allions plusieurs fois par année camper en France, plus particulièrement en Bourgogne, en Alsace et en Auvergne, pour visiter les églises romanes.

Bien entendu, étant citoyen suisse, je connais depuis toujours les églises romanes de mon pays dont Romainmôtier, Payerne entre autres.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours et comment êtes-vous devenu Président de la Fédération Européenne des sites clunisiens ?

Les circonstances de la vie ont fait que je suis devenu enseignant après avoir travaillé dans le domaine de l’imprimerie et j’ai eu la chance de pouvoir pratiquer au sein de l’école publique vaudoise à Romainmôtier.

Mon engagement pour la chose publique ont fait que j’ai eu l’honneur d’être élu syndic (maire) en 1989 de ce bourg moyenâgeux avec sa magnifique abbatiale. J’ai été approché en 1994 par la Fédération des Sites clunisiens qui venait d’être créée à l’occasion du millième anniversaire de la mort de saint Mayeul afin que Romainmôtier devienne membre de cette jeune association.

Romainmôtier a ainsi rejoint la Fédération des Sites clunisiens en 1995 et depuis cette année j’ai participé à toutes ses réunions et activités. J’ai œuvré en Suisse romande pour faire connaître l’histoire clunisienne avec son implication dans notre pays. J’ai aussi convaincu une dizaine d’autres lieux clunisiens à rejoindre la Fédération. De 1994 à 2014, j’ai eu l’immense privilège de présider aux destinées de cette association à vocations historiques, culturelles et sociétales.

En quoi Romainmôtier est un site important ?

Romainmôtier est un site clunisien emblématique au sein de l’association pour plusieurs raisons.

Elle a été donnée à l’abbaye de Cluny au dixième siècle et est la copie presque conforme de Cluny II construit par Odilon. Les abbés Mayeul, Odilon et Hugues ont été abbés de Cluny et de Romainmôtier jusqu’en 1100. Elle est un exemple type des églises clunisienne, une église avec une avant-nef à deux étages et une chapelle dédiée à la Vierge au sud du transept sud.

Dans l’église de style bourguignon à l’origine romane avec une nef gothique on peut admirer de magnifiques peintures murales datant des13e, 14e et 15e siècles.

Actuellement, le site abbatial est composé de l’abbatiale, de la très belle Maison du Prieur datant du 13e siècle et des vestiges du monastère. Les bâtiments claustraux ont été détruits par la Réforme au 16e siècle. On peut dire qu’à Romainmôtier le bijou (l’abbatiale) a l’avantage d’être dans un magnifique écrin (le bourg historique et le vallon du Nozon). Un tableau qui n’a presque pas changé depuis des siècles.

Pour en savoir plus : www.viacluny.ch

