AVIS DE DECES - Madame Monique COMMEAUX née CLERE

CHALON-SUR-SAÔNE - CRISSEY - GIVRY - FRAGNES



Joëlle et Jean-Claude Gaillard,

Dominique et Daniel Père,

Michel et Sylvie Commeaux,

ses enfants ;

ses petits-enfants

et ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique COMMEAUX

née CLERE

survenu le 16 août 2022

dans sa 90e année.

Les obsèques auront lieu le lundi 22 août 2022 à 10 heures en l'église de Saint-Jean-des-Vignes de Chalon-sur-Saône.

La famille remercie particulièrement pour sa gentillesse et son dévouement le personnel de l'EHPAD du Bois de Menuse de Chalon-sur-Saône et vous informe qu'une urne sera à votre disposition à l'issue de la cérémonie pour recevoir vos dons au profit de l'association France Alzheimer.