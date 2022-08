Ah ! L’orthographe des noms propres ! Le pire, sans doute : les noms de villes. De NOTRE ville…

Traits d’union ou pas ? Accent, oui, mais lequel ? Majuscule, OK, où ça ?

Bref, si on cumule toutes les questions, on marque au mieux un temps d’arrêt, en consultant Internet – qui ne nous aide guère parce que nous ne sommes pas les seuls à hésiter, puis à y aller au pif – et au pire, on se pose zéro question. Et là, c’est la débandade : chalons-sur-saône, non, Chalons-sur-Sâone… ou Chalon sur Saone, et j’en passe.

Notre ville cumule les pièges de l’orthographe lexicale : accent circonflexe + traits d’union + 2 majuscules.

Alors si les Chalonnais mettent un point d’honneur à mémoriser ces chausse-trappes typographiques, ils ne supportent pas – mais pas du tout –, qu’on écorche, qu’on éborgne, qu’on castre le nom de leur cité ni qu’on l’affuble d’un “chapeau” supplémentaire !

Merci à qui de droit de procéder à une vérification avant d’étaler le nom de la cité de Nièpce (tout de même) sur un panneau autoroutier de 5 mètres sur 3.