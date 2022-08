ELAN CHALON - Maxime Pacquaut : ‘’Savo Vucevic va m’apporter énormément cette année’’

Après avoir été le cobaye des géants lors du premier entrainement de la saison, Maxime Pacquaut a pu se livrer sur cette nouvelle saison aux côtés de Savo Vucevic. Le régional de l’étape n’a pas caché sa joie de travailler aux côtés du technicien monténégrin.

Déjà très complice

Lors de cette grande première, on a pu voir une certaine entente entre le maître et son élève. Les deux coachs de l’équipe première ont beaucoup échangé sur le parquet. Et le plus jeune ne tari pas d’éloge sur son aîné : ‘’Savo est un coach qui n’a plus besoin de faire sa renommée. Son expérience va fluidifier l’équipe’’. Maxime Pacquaut lui a même confié ‘’qu’il avait le jeu le plus simple du monde mais il nous battait à chaque fois qu’on l’affrontait’’. Savo Vucevic a pour mission première de faire remonter l’équipe dans l’élite mais surtout que ses joueurs maîtrisent leur basket à la perfection.

Au service du collectif

Sur le banc de touche en tant que numéro deux depuis 2016, Maxime Pacquaut a dû jouer les pompiers de service l’année passée lors de l’éviction de Sébastian Machowski. ‘’J’essaye d’être aussi professionnel que les joueurs, de faire mon job et le mieux possible’’ déclarait le coach adjoint chalonnais. ‘’Cette année, je suis l’assistant de Savo Vucevic, et je vais tâcher d’être le meilleur adjoint pour lui, afin de lui faciliter au mieux le travail lors des jours de match’’.

Benoît BILLOT.