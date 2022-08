AVIS DE DECES - Monsieur Yann MATHIAS

MERCUREY



Marie-Christine

et Jean-Marie MATHIAS,

ses parents ;

Julie MATHIAS, sa sœur ;

Aédène, sa nièce ;

ses cousines et cousins ;

ses tantes et oncles ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Yann MATHIAS

survenu à l'âge de 43 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 26 août 2022, à 10 heures, en l'église de Touches à Mercurey.

La famille remercie tout le personnel soignant du CHS de Sevrey pour sa gentillesse et son dévouement.