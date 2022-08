Le Collectif Chalonnais ‘Pour Un Urbanisme Responsable’ s’invite à l’inauguration du Quai Gambetta pour faire entendre son mécontentement

Samedi 27 août, à 18 heures, lors de l'inauguration officielle du Quai Gambetta, le Collectif Chalonnais pour Un Urbanisme Responsable s’était invité à cette cérémonie pour montrer son désaccord sur la décision prise par le Maire concernant la circulation sur le quai Gambetta et faire entendre un autre son de cloche aux chalonnais présents !

Ce collectif avait le soutien de tous les élus de la minorité dont certains étaient présents. Même s’ils n’étaient pas très nombreux en cette période de vacances scolaires, la mobilisation était déterminée à se faire entendre.

Martine Chavignon, pour le collectif chalonnais pour ‘Un Urbanisme Responsable’ confiait à info-chalon : « Notre collectif a souhaité réagir sur plusieurs choses : tout d’abord, au communiqué du maire début août quand il informe la population que les quais vont rester en sens unique et par ailleurs que le boulevard de la République passera en double sens pour une période test de plusieurs mois. Cela nous a particulièrement choqués car ce communiqué intervenait 4 jours après le Conseil Municipal où le maire n’avait pas souhaité répondre aux questions qui lui avaient été posées sur ce sujet ! Par ailleurs, le projet des quais avaient été montrés aux riverains en janvier 2021 et il était à aucun moment question de sens unique mais de double sens de circulation. Nous constatons que le maire prend cette décision sans réunir personne, et sans discuter avec personne ! Encore une fois, nous sommes placés devant le fait accompli et nous pensons nous, le Collectif Chalonnais pour un Urbanisme Responsable qu’il faudrait vraiment repenser notre ville, avoir une politique sur le moyen et le long terme, qui soit réfléchie, co-construite afin de rendre notre ville résiliante, vivable et accueillante ! Tous les conseillers municipaux de l’opposition ont soutenu notre action et s’ils sont tous là dans la mesure du possible parce que ce n’est pas facile de mobiliser et d’organiser quelque chose à la fin du mois d’août, on a fait ce que l’on a pu et finalement, on est très contents d’avoir été présents lors de cet événement et d’avoir dit ce que l’on en pensait ! ».

Une personne du collectif ajoutait : « Juste une chose, nous avons entendu que le sens unique, c’est pour réduire la circulation et pour la protection des familles, sauf que les jeux d’enfants sont à côté du sens de circulation choisi par le maire donc je ne vois pas où est la logique et je voudrais bien que le maire s’explique là-dessus ! ».

J.P.B