Les Vieux Pistons vous attendent tout ce dimanche à Lux

Pour la modique somme de 2 euros, accédez à un rassemblement unique en son genre, organisé par les Vieux Pistons Chalonnais. Des véhicules anciens et même très anciens..de quoi satisfaire petits et grands ! Buvette et restauration sur place évidemment et déjà aux premières heures de la journée... Plusieurs centaines d'entrées pour un rassemblement qui accueillait avant la crise sanitaire plus de 4000 visiteurs. En attendant bravo à toute l'équipe d'organisation pour ce rendez-vous qui s'annonce déjà mémorable.

Un reportage à venir sur info-chalon