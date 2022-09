L’heure de la reprise a sonné pour les licenciés du Handball de Saint-Marcel !

C’est cette semaine que les licenciés du HBSM (Handball Saint-Marcel) ont pu reprendre le chemin des entraînements.

Info Chalon a assisté à l’entraînement des U13* garçons ce mardi soir.

(*NDLR : groupe de jeunes de -13 ans).

C’est une dizaine de jeunes qui ont répondu présents à la convocation de Jérémy, leur entraîneur, ce mardi à 17h30.

La plupart sont des habitués comme Timothée qui, à l’âge de 11 ans, indique qu’il fait du handball depuis 7 ans déjà : « J’ai commencé quand j’étais petit et j’ai continué parce que j’aime bien ça ! », a t-il confié à info Chalon.

En effet, le HBSM propose aussi des cours de baby-hand le samedi matin dès 3 ans.

« C’est vrai que c’est rare de proposer un groupe de baby en sport co, mais on a voulu relever le défi, même si ça représente une organisation conséquente et des moyens humains plus élevés, on se rend compte que beaucoup de jeunes continuent le handball par la suite », indique Olivier, président du club depuis 5 ans.

D’autres jeunes, quant à eux, venaient fouler le parquet pour la première fois comme Anthony qui a pratiqué le handball en UNSS l’an dernier et qui a décidé de s’inscrire au club cette année: « j’ai participé au stage de découverte et ça m’a plu donc j’ai voulu m’inscrire ».



Le prochain rendez-vous décisif pour le groupe U13 : leur prochain match à Macon le samedi 17 septembre !



Le club, créé en 1980, propose des groupes mixtes jusqu’au groupe U11 (moins de 11 ans) et depuis cette année il propose une catégorie U11 filles.

« C’était un des objectifs de l’an dernier, créer cette section filles qui auparavant débutait sur le groupe des U13 et le club est fier de proposer cette nouveauté cette année, à l’instar du handball de Chalon sur Saône avec qui nous travaillons en étroite collaboration » a déclaré Olivier.

Au total c’est une vingtaine d’entraîneurs bénévoles qui sont investis dans le club, chapeautés par Joseph, seul salarié du club avec Matthias, alternant en formation.

« La politique du club est de former : les joueurs bien sûr mais pas seulement, aussi les entraîneurs, les arbitres et les dirigeants » a précisé Joseph, responsable technique du club avant d’ajouter : « la compétition est importante bien sûr mais nous souhaitons aussi, avant tout, inculquer les valeurs du sport à nos jeunes dès le plus jeune âge et que tous nos licenciés prennent du plaisir à venir jouer au handball ! ».

Après quelques années un peu plus difficile dues à la crise sanitaire, le club va passer la barre des 200 licenciés cette année.

Si vous aussi, vous souhaitez vous inscrire au handball ou inscrire votre enfant (possible dès 3 ans) rendez-vous sur le site du club ici pour plus d’informations.



Amandine Cerrone.