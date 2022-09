Granges organise une balade urbaine afin de partir à la découverte de la biodiversité des rues

Mauvaises herbes, indésirables, adventices, médicinales...leurs appellations sont multiples, les idées reçues aussi. Pas si folles, ces herbes sont souvent plutôt jolies, et même parfois très utiles, méritant qu'on s'y arrête un peu ! Rendez-vous le 2 septembre à 18h00 Esplanade des Écureuils (devant l’EMA), pour partir à la découverte des plantes sauvages des rues.

Cette balade est organisée dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité Communale et elle sera commentée par le CPIE Pays de Bourgogne.

La démarche d’ABC engagée au printemps 2022 va connaître à partir de cet automne une nouvelle étape avec la réalisation des inventaires faunes et flores sur le territoire communal. Afin d’associer les citoyens, les élus communaux ont fait le choix de réaliser une partie des inventaires des espèces en associant les habitants et les acteurs de la Commune jusqu’en septembre 2023. Parmi les inventaires qui pourront être réalisés par les habitants, il y a :

La flore et les habitats de la Commune,

Les oiseaux,

Les libellules et les papillons de jour,

Les amphibiens et les reptiles.

La rencontre du 2 septembre prochain sera l’occasion, à la fin de la balade urbaine, de présenter les méthodes d’inventaires et de répondre aux questions des participants afin que chaque volontaire puisse participer à ce projet communal et réaliser les inventaires sur le territoire de la Commune.

La Commune offrira aux participants les boissons et l’apéritif à l’issu de la manifestation. La participation à cette soirée est gratuite et sans inscription.