Le Grand Chalon met à l’honneur les championnes du Monde du Givry Starlett Club

Le discours de Sébastien Martin, le déroulement de la soirée et le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 2 septembre 2022 à 18h30, se déroulait dans la Rotonde de l’Espace des Arts, la réception en l'honneur du Givry Starlett Club dont les 47 gymnastes sont devenues en 2022, championnes du monde.

Une réception qui s’est déroulée en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Sébastien Ragot, Vice-président en charge de l’enseignement supérieur et Maire de Givry, de Daniel Christel, Conseiller communautaire délégué à la lutte contre le ruissellement et le suivi des travaux d’eau et d’assainissement et Maire de Saint Désert, d’Olivier Grosjean, Conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs et Maire de Dracy le Fort, de Dominique Lanoiselet , conseillère Départementale, de Nicolas Royer, Directeur de L’Espace des Arts Scène Nationale, de Véronique Perret, Présidente du Givry Starlett Club (depuis 16 ans), de Laura Perret (sa fille), la coach des gymnastes, de Sandra Hurtel, la nouvelle présidente et de nombreux parents et sympathisants de ce club givrotin.

Extraits du discours de Sébastien Martin : « Merci à toutes et à tous d’être là ce soir ! Bien sûr, à vous les starlettes qui êtes championnes du monde et qui faites notre fierté et qui fait aussi que nous nous rassemblons ici ce soir dans un lieu que vous n’avez pas encore expérimenté […] L’aventure du Givry Starlett Club, au-delà de ce titre mondial qui est une consécration, qui n’est pas un aboutissement mais un encouragement à toujours continuer à être au plus haut niveau et bien c’est avant tout une histoire de femmes et d’hommes passionnés ! […] Bien évidemment Véronique, chacun sait ce que le club te doit, toi qui est présidente du club depuis 2006 et qui sous ta présidence a gagné un certain nombre de titres européens ; je crois 3 fois mais aussi le titre de vice-championne du monde et cette année le titre de championne du monde […] J’aurais vraiment aimé mon cher Sébastien, être à vos côtés quand vous êtes revenus en bus et que tôt le matin, Givry vous a mis à l’honneur tel qu’il l’a fait. Je voudrais avoir aussi un mot pour les parents, les familles, parce que certe, c’est un moment de bonheur mais je sais aussi que c’est beaucoup de temps que vous consacrez. C’est du temps aussi en moins avec vos enfants, parfois cela c’est la disponibilité aussi qu’il faut avoir parce que l’équipe compte aussi sur vous mais au final, je crois que cela apporte tellement à vos filles que cela vaut le coup ! […] J’ai toujours été frappé chez vous au Givry Starlett Club parce qu’il y a l’équipe avant les individualités et c’est cela le secret du monde associatif, c’est cela le secret d’un sport collectif. Car quand il y a des individualités et que ces individualités se mettent au service d’un projet collectif dès lors que l’encadrement qui est apporté à tout cela est animé par des valeurs extrêmement fortes et extrêmement saines alors c’est une machine qui devient in-arrêtable. Qui aurait imaginé qu’un club issu d’une commune de 3800 habitants serait sur le toit du monde tel que vous l’avez été dans cette ville d’Eindhoven ? […] Donc je voulais vraiment que l’on ait ce moment avec vous et avec vous tous pour vous dire une nouvelle fois un très très grand merci, pour vous dire qu’avec tous les élus du Grand Chalon et au-delà, on est vraiment très fiers de vous ! […] Rien que pour cela, je veux vous dire un grand merci et la fierté que nous avons ! Je vais donc vous proposer de monter sur le toit du Grand Chalon, c'est-à-dire au 9ème étage de l’Espace des Arts pour garder de cette soirée un souvenir impérissable, non pas du discours du Président du Grand Chalon mais une photo souvenir. Merci encore une fois ! ».

S’en suivait l’allocution de Véronique Perret,

Puis la remise de médaille aux élus,

La passation de pouvoir entre les deux présidentes Véronique Perret et Sandra Hurtel

La diffusion du film de la représentation en Hollande des 47 filles sacrées championnes du monde !

La présentation de L’Espace des Arts par son Directeur Nicolas Royer

La visite de la salle du Grand Espace,

La visite et la photographie souvenir au 9ème étage (crédit photo, Julien Piffaut)

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B