Des nouvelles de l’AS Golf : une bonne première partie de saison

A commencer par le championnat de France des équipes 2 seniors messieurs, qui rassemblera du 21 au 25 septembre prochain sur le parcours de la Roseraie les représentants d’une trentaine de clubs, dont le Golf Club de Lyon, le Golf Bordelais, le Golf Club d’Aix-Marseille, le Golf de Bussy-Guermantes, le Golf Club de Palmola et le Golf International d’Arcachon.



La grande reprise après la trêve des vacances estivales a eu lieu ce 28 août avec la coupe MMA M2H Solutions, puis la coupe Côté Optique le 4 septembre (voir prochains articles). Suivront la coupe Aquilus Piscines et Spas le 11 septembre, la coupe Aubade Comptoir des Fers le 18 septembre, l’Open des Roses le 1er octobre, la coupe Ladies and Gentlemen le 2 octobre, et la coupe des Jardiniers le 9 octobre. De belles compétitions en perspective qui devraient attirer à Saint-Nicolas de nombreux joueurs de Chalon et de la région.

Un ringer score pour maintenir la forme

Depuis le 24 juillet les golfeurs souhaitant entretenir leur swing et leur putt ont pu disputer un ringer score, réunissant chaque dimanche une trentaine de participants. Après la cinquième et dernière manche le classement définitif est le suivant :

Dames : 1ère série : 1. Lucie Martino 79, 2e série : 1. Maryse Robert 83, 3e série : 1. Lucia Bonadei 111.

Messieurs : 1ère série : 1. Alain Wavrant 73, 2e série : 1. Michel Achard 72, 3e série : 1. Patrice Comparot 83, 4e série : 1. Stéphane Diotallevi 98.

L’équipe 1 messieurs retrouve la 3e division

Retour en arrière avec un gros plan sur les joueurs qui ont porté haut les couleurs de l’AS Golf au cours de la première partie de la saison. Composée du capitaine Maxime Deguin ainsi que de Jonathan Bidault, Simon Zacchini, Maxime Guieu, Sylvain Chenu, Joffrey Maglione et Gwenaël Audouin, l’équipe 1 messieurs a retrouvé la 3e division nationale. Le tournoi s’est déroulé sur le golf ardéchois du Domaine de Saint-Clair du 5 au 8 mai et a donné quelques sueurs froides au coach Laurent Seinger. Après avoir terminé brillamment à la 2e place des deux tours de qualification en stroke play derrière Dijon Bourgogne et avoir gagné facilement son quart de finale face au Golf du Forez, Chalon a connu quelques déboires au début de sa demi-finale face à Roncemay, le premier double étant disqualifié... pour avoir rendu la feuille de match à l’arbitre quatre minutes trop tard ! Une disqualification qui a eu pour conséquence de survolter les Chalonnais, lesquels n’ont laissé par la suite que des miettes à leurs adversaires icaunais.

L’équipe mid-amateurs messieurs accède à la 4e division

De son côté, l’équipe mid-amateurs messieurs n’a pas été en reste, en gagnant, elle aussi, son billet pour l’échelon supérieur, à savoir la 4e division nationale. Formée de Simon Zacchini, Jonathan Bidault, Edouard Martinon, Joffrey Maglione, Maxime Deguin, Sylvain Chenu et Louis Bailly, elle a remporté les interclubs promotion de la Ligue du Grand Est avec la manière, en terminant à une magnifique première place avec dix-sept coups d’avance sur son dauphin, Vittel-Hazeau. Le premier jour de la compétition, qui avait lieu les 18 et 19 juin au Golf des Images d’Epinal, Jonathan Bidault s’est illustré en réalisant un trou en 1 au trou n°11, suivi d’un eagle au trou n°12.

L’équipe 2 messieurs et l’équipe U16 garçons ne montent pas

L’équipe 2 messieurs a eu moins de chance dans sa quête d’accession en échouant face à Strasbourg- Illkirch en huitième de finale des interclubs promotion, qui se passaient du 6 au 8 mai au Golf francilien de Mont Griffon. L’association sportive était représentée par Hugo Ressiguié, Edouard Martinon, Damien Dupuis, Louis Bailly, Corentin Besse, Amaury Janin sous le capitanat de Joseph Maglione.

Pas de chance non plus pour l’équipe U16 garçons qui a disputé du 13 au 16 juillet le championnat de France 3e division groupe D sur le « 18 trous » du Golf drômois des Chanelets à Bourg-les-Valence. Sixième après les deux stroke play, Chalon s’est inclinée en quart de finale après une belle bataille contre son homologue alsacien de la Wantzenau. L’équipe chalonnaise était composée de Corentin Besse, Hugo Ressiguié, Guilhem Ressiguié, Léandre Planté, Amaury Lavollée et Sasha Platret

Médaillés des Jeux de Saône-et-Loire

Trois élèves de l’école de golf ont participé aux 9e Jeux de Saône-et-Loire, organisés par le Comité départemental olympique et sportif du 24 au 29 mai à Autun, et sont revenus chacun avec une médaille. Le bronze pour Côme Longinotto en garçons U13, l’argent pour Marlène Majka en filles U15 et enfin l’or pour André Dugenest dans le trophée du fair-play des jeux, toutes disciplines confondues.

Pour terminer, saluons la performance d’Amaury Lavollée, qui a fait son entrée dans l’élite nationale des U12, en participant du 23 au 29 juillet aux championnats de France des jeunes 2022 sur le parcours du Golf lyonnais du Gouverneur. Se classant au final à la 65e place en ratant le cut de 12 coups.



Gabriel-Henri THEULOT