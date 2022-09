Le monde à travers un peintre

Basé à Montchanin et originaire de Sardaigne, inspiré par l’impressionnisme et par le travail, en particulier, de Tom Thomson (peintre canadien), Yves Piroddi se découvre une passion pour la peinture après son service militaire. Ayant commencé par le dessin, puis abordant la Bande Dessinée, c’est surtout la peinture qui l’attire ; son premier tableau est alors exécuté aux alentours de ses 20 ans.

Marié, père de 3 enfants, il voyage avec sa famille aux quatre coins du monde et décide de peindre les lieux qui le touchent le plus, des paysages majestueux à l’autre bout du monde à nos belles régions comme le Beaujolais ou la Haute-Savoie, aux rues de grandes villes comme celles de Bangkok… Toujours avec sa touche impressionniste et comptant à son actif plus d’une centaine de tableaux peints en 40 ans, Yves Piroddi est un peintre à découvrir absolument !

Texte et photos : S.A