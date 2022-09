Boules lyonnaises : L’entente Montceau-Le Creusot remporte le Challenge Bruno Girard

Le photoreportage info-chalon.com

Georges Desbrosse, Vice-président du Club « la Boule d’Or Chalonnaise » (boules lyonnaise) et les membres du Club étaient plus que satisfaits, ce jeudi 8 septembre, à l’occasion du concours quadrettes vétérans du Challenge Bruno Girard, qui affichait complet suite aux invitations de la société aux clubs voisins et partenaires.

Organisé sur toute la journée, (2 parties le matin et 1 partie l’après midi), sur un temps de 1 heures 30, les équipes ont assuré le spectacle jusqu’au terme du concours devant un public venu nombreux.

Petit moment dédié à Bruno Girard lors du repas, quand tous les joueurs ont fait un petit cœur en direction de leur ami disparu.

Des joueurs concurrents des départements voisins (Ain 2 équipes de Cras-sur- Reyssouze), sont venus se mesurer aux meilleurs boulistes du département (Le Creusot - Prety -Laives…) et locaux (Crissey - Cheminots, Boule d’Or).

Après trois parties effectuées par chaque équipe le classement était divulgué et la soirée se terminait par la remise des récompenses aux vainqueurs et le traditionnel verre de l’amitié.

Marie claire Girard, l’épouse Bruno remettait donc le Trophée aux vainqueurs.

Résultat des 2 premiers primés du Challenge Bruno Girard (vétérans) de la boule d'Or chalonnaise :

1er Robert Vailleau- (Montceau - Le Creusot) 3 parties gagnées

2ème Bernard Pascal 3 parties gagnées

Le club organisateur de ce challenge remercie tous les clubs qui sont venus participer à ce concours afin d’honorer la mémoire de l’ancien président de la Boule d’Or chalonnaise, Bruno Girard.

