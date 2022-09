Char’O naturel le samedi 17 septembre de 15h à 22h, à la Maison de quartier des Charreaux

De nombreuses animations sont proposées aux habitants durant l’après-midi (tyrolienne, rosalie, ateliers pour les tous petits, maquillage, land’art, fresque participative, peinture sur galets, coin détente…). À partir de 19h15, deux concerts seront donnés par Cajon Groove School « en live » et ODR « Ondes de Rock ».

La Maison de quartier des Charreaux vous invite à partager un moment festif et convivial avec cette Fête de quartier. Découvrez dans une ambiance chaleureuse, “Char'O naturel”. Profitez en famille ou entre amis des nombreuses animations ludiques et écologiques ! Entrée gratuite.



RDV place Albert-Thomas



Activités

De 15 h à 19 h

Pour les jeunes pousses : tricycles, jeux en bois, chamboule-tout, dessine ton galet, maquillage, land art, ateliers petites mains et motricité...

Pour toutes les pousses : fresque participative, création de vernis à colle, marionnettes à jouer, tyrolienne dans les arbres*, Bicy’mix* de la Communauté de Communes Entre Saône et Grosne, rosalie*, fabrication d’objets et de sculptures en matériaux recyclés...

(*Animations payantes : 50 centimes par passage)



Concerts

À 19h15 : Cajon Groove School « En live »

À 20h30 : ODR « Ondes de rock »



RDV à la Maison de quartier



Animations écologiques et pédagogiques

de 15h à 17h : robot trieur de déchets, jardinage au naturel et compostage

à 15h30 et 17h : atelier sonothérapie à quatre mains avec Universons (places limitées)

à 17h : à la découverte des zones humides.*

(*inscription payante au stand d’accueil à partir de 15h)



Restauration et buvette payantes sur place, avec les Amis de l’école des Charreaux et l’Amicale des Charreaux

+ d’infos

Maison de quartier Charreaux

10 rue Fourier

03 85 46 26 34

Du lundi au jeudi : 9h/12h - 13h30/18h

Vendredi : 11h/12h - 13h30/17h30