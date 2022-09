LaPéniche, une rentrée pleine de découvertes

Une fois encore, il fallait s'en douter, l'équipe de LaPéniche s'est pliée en quatre — voire bien plus, en impénitents contorsionnistes qui se respectent (ou pas)— pour nous concocter une programmation pas piquée des hannetons.

Une programmation qui va du 20 septembre au 17 décembre.

Voyez plutôt...

Ça commence sur les chapeaux de roues avec le concert de Enablers (post punk), le mardi 20 septembe à 19 heures, suivi de près par la soirée de rentrée du Planning Familial 71, le vendredi 23 septembre de 18 heures à 23 heures. Le jeudi 29 septembre à 19 heures, c'est l'événement étudiant du Grand Chalon avec djs, danseurs et laser game.

Une fois le tsunami Dancing People Don't Die passé, on reprend de plus belle avec le concert de MLP (pop) et Brique argent en première partie, le vendredi 14 octobre à 20 heures 30. Organisme protéiforme, sans visage, chétif et paranoïaque, La Grande Triple Alliance Internationale De l'Est nous fera l'honneur de sa présence le mercredi 26 octobre à 19 heures, avec Marietta (rock dandy) en première partie.

Le vendredi 4 novembre à 20 heures 30, c'est Oddateee avec AbSTRAL compost en première partie qui seront en concert. Le vendredi 11 novembre, c'est pas un ni deux mais trois concerts qui sont prévus à partir de 20 heures 30 avec KOMODOR (rock psych heavy), Moundrag et Komodrag & The Mounodor. Le Samedi 19 novembre à 20 heures 30, place au reggae avec la Jamaïcaine Nadia McAnuff & The Ligerians et Selectress Gwen et la chanteuse Syra en première partie.

Le vendredi 2 décembre à 20 heures 30, dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, LaPéniche est heureuse de soutenir avec Festisol, une action généreuse et spontanée à l'initiative d'artistes locaux (Leto, Coven + dj) et du Collectif Chalon Solidarité Migrants. Le lendemain, samedi 3 décembre toujours à 20 heures 30, place au groupe HAH (métal avant-gardiste) et Horskh. On poursuit son petit bonhomme de chemin avec It It Anita (noise rock) et Monde de Merde, ça s'invente pas, le samedi 10 décembre, devinez à quelle heure?

Et on finit l'année en beauté avec Paix Noire, le vendredi 16 décembre, l'occasion de rencontrer les élèves des établissements d'enseignement supérieur du Conservatoire et de l'école d'arts, et le samedi 17 décembre, la 8ème édition du Père Noël est un rockeur!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati