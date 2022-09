Camille et Maxime ont eu droit à un mariage pittoresque... et remarqué

Camille Caillot et Maxime Desprey se souviendront longtemps du vibrant hommage qui leur a été réservé, samedi, à la sortie de leur messe de mariage. Vibrant comme le moteur de leur haie d'honneur un peu particulière. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 17 septembre 2022 à 15 heures, après le mariage civil au salon d'honneur de la mairie en présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, la veille, c'est dans l'église Saint-Pierre qu'a eu lieu la cérémonie religieuse célébrant le mariage de Camille Caillot, infirmière en hémodialyse au Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, fille de Michelle et Jean-Pierre Caillot, et Maxime Desprey, 2 fois vice-champion de France de motocross, 2 fois 4ème du Championnat d'Europe de motocross et 2 fois vainqueur du supercross de Paris, fils d'Isabelle et Stéphane Desprey.

Noémie Lamboeuf et Julien Caillot étaient les témoins de mariage de Camille, et Kévin Bulfet, celui de Maxime.

Les jeunes mariés sont sortis de l'église sous une haie d'honneur pétaradante et sonnante faite par six moto-cross et sous les acclamations de leurs familles et amis.

Une sortie d'église bien sympathique qui n'est pas passée inaperçue sur la Place de l'Hôtel de Ville.

Toutes nos félicitations aux mariés.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati