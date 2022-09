AVIS DE DECES - Monsieur Jacky GRISOT

CHALON-SUR-SAÔNE



Virginie, Jonathan

et Marie GRISOT,

ses enfants et leurs conjoints ;

Joël GRISOT, son frère ;

Christine et Fabien PLORMEL,

sa sœur et son beau-frère ;

Clémence et Valentine,

ses petites-filles ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jacky GRISOT

survenu le 19 septembre 2022,

à l'âge de 72 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le vendredi 23 septembre 2022, à 14h30 en la salle de cérémonies du centre funéraire Rolet de Chalon-sur-Saône.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

Jacky repose à la chambre funéraire Roc-Eclerc de Saint-Remy.