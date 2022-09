Rencontre avec Marine Servant et Mathieu Beauvois, ces deux Grands Chalonnais qui vont concourir aux Championnats du Monde « Strongman » (homme et femme plus fort du monde)

Aux Championnat du Monde, c’est première femme française à être qualifiée. L’interview de Marine et Mathieu !

Marine Servant, assistante administrative et son conjoint Mathieu Beauvois, commercial, résidant sur la commune de Simard viennent de décrocher leur qualification pour concourir aux Championnats du Monde « Strongman » ( homme et femme, le plus fort du monde) qui aura lieu le 11, 12 et 13 novembre en Floride à Daytona Beach.

Pour ce couple qui s’entraine trois fois par semaine au club d’haltérophilie musculation club Chalon (photographie avec les autres membres du club), salle Hoche à Chalon-sur-Saône et le reste du temps à leur domicile, c’est la consécration avec tout d’abord, Marine première française qualifiée à ces mondiaux dans la catégorie Open + de 80 kilos et Mathieu 2ème de sa catégorie des – de 80 Kilos.

Ensemble, ils ont accepté de répondre aux questions d’info-chalon.com :

Marine et Mathieu à quoi vous attendez-vous en Floride?

Marine : « Tout d’abord, nous serons 30 par catégorie ce qui veut dire que nous sommes sélectionnés parmi les 30 plus forts de nos catégories dans le monde ! ».

Mathieu : « Nous sommes, tous les deux super contents de participer à cette belle aventure! ».

Vous attendiez-vous à cette qualification et quelles sont vos ambitions pour ces mondiaux ?

Marine : « Alors non ! Pour moi c’était encore plus une surprise de me qualifier car au moment des épreuves qualificatives, je ne m’entrainais pas beaucoup car je n’avais pas vraiment d’objectifs cette année. Par contre, quand j’ai appris ma qualification cela m’a donné un vrai objectif d’entrainement et du coup j’ai explosé en terme de performances. J’ai hyper progressé, donc là, mon but c’est d’être dans les 25 premières de ce championnat. Il faut savoir que le championnat femme il est simplement monstrueux, c’est le seul championnat où les femmes sont professionnelles et du coup je vais me retrouver la plus maigre et la plus petite pour la première fois de ma vie ! ».

Mathieu : « Cette année pour moi, l’objectif c’est de me rendre compte du niveau qu’il me reste à parcourir pour être dans le top 10. On a déjà fait des compétitions internationales mais pas de ce niveau là ! Cela a même été une surprise pour nous de se qualifier car on ne pensait pas pouvoir le faire donc pour nous c’est que du positif. On y va, on voit le niveau et après, cela nous permettra de savoir ce que l’on doit vraiment travailler pour faire partie des meilleurs mondiaux ! ».

Etes- vous prêts pour vos catégories respectives ? Où en êtes-vous de vos performances individuelles ?

Mathieu : « Alors moi actuellement je dois faire du régime pour concourir dans ma catégorie moins de 80 Kilos, j’ai donc 5 à 6 kilos à perdre. Sinon en performances, je suis à 265 kilos en épaules, j’ai soulevé une boule d’Atlas de 150 kilos, en ‘farmer’ (valise à soulever) je suis à 120 kilos par main (soit 240 kilos) sur 15 mètres et au ‘sanbag’ (sac sur l’épaule) j’ai fait 115 kilos ! ».

Marine : « Actuellement je suis à 105 kilos mais je n’ai pas de limite de poids. Concernant mes performances en poids soulevés sur le développé d’épaules je suis à 100 kilos, en soulevé de terre j’ai fait 185 kilos et en ‘farmer’ (valise à soulever) je suis à 95 kilos par main (soit 190 kilos) sur 30 mètres ! ».

Pour arriver à de telles performances combien de fois vous entrainez-vous?

Mathieu : « Alors nous venons nous entrainer trois fois par semaine au club d’haltérophilie musculation club Chalon et le reste du temps chez nous car nous avons aménagé une grange et investi dans du matériel ultra spécifique de « Strongman » comme la boule d’Atlas, farmer et autres… ».

Je crois que vous faites également la promotion de votre sport en proposant des spectacles ?

Mathieu : « Alors oui, on propose un spectacle où l’on va mettre différents styles de force mais sous forme de jeu car on aime le public et donc on le fait participer à nos numéros. Par exemple au lieu de mettre des poids sur les barres, nous, nous allons mettre des enfants ! ».

Marine : « Souvent, les gens lors de déménagement portent des frigos et bien nous, nous les soulevons seuls pour que les gens se rendent compte de la difficulté. L’idée,c’est de montrer des disciplines avec des numéros de force lors de représentation où chaque personne du public pourra se rendre compte de la force qu’il faut ! ».

Mathieu : « Pour terminer, le but c’est d’amener quelque chose de nouveau, un spectacle différent, quelque chose qu’ils n’ont jamais vu pour faire fructifier la festivité, le spectacle et la fête de village, dans le but de faire connaitre notre sport ! ».

Marine et Mathieu sont à la tête d’une association qui se nomme « La Ferme du Strong » La force au service des animaux c’est La ferme du strong. C'est une association qui œuvre pour sauver des animaux maltraités ou abandonnés. « Avec nos différentes présentations et activités, nous récoltons des fonds pour l’association. La totalité des dons sert à financer nos compétitions internationales, à développer la première école de Strongman en France et à subvenir aux besoins de nos protégés ! ».

Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux sur Instagram la_ferme_du_strong rudy_et_cie mathieu_strongman_u90 marine_strongwoman, sur Tik Tok La ferme du strong et sur Facebook : Mathieu BEAUVOIS Marine SERVAN

Pour information : Le «Strongman » est une discipline atypique. Le « Strongman » ou homme fort en français puise ses racines dans 3 univers différents : dans l’antiquité grecque avec le mythe d’Atlas, les vikings et les cirques des 18 et 19ème siècles où une multitude d’hommes et de femmes réalisaient des exploits de force plus incroyables les uns que les autres. De nos jours, des compétitions opposent des milliers d’hommes et de femmes à travers le monde. Les épreuves peuvent varier d’une compétition à l’autre selon l’imagination des organisateurs. Nous pouvons être amenés à soulever des pneus de plusieurs centaines de kilogrammes, tirer des camions à la force de nos bras, soulever des boules de béton de 50 à 200 kg ou encore marcher avec des valises de plus de 100 kg par main. Tous les ans, des qualifications s’organisent dans le monde entier afin que les trente meilleurs athlètes de chaque catégorie puissent s’affronter lors d’une unique compétition. Cette année, les championnats du monde se dérouleront les 11, 12 et 13 novembre en Floride aux États Unis et seront retransmis en direct sur YouTube.

J.P.B