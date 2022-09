AMELIORATION ENERGETIQUE - Le Grand Chalon accroit ses aides à destination des propriétaires et co-propriétaires

Compte-tenu du contexte autour de la problématique des énergies, le Grand Chalon a décidé d'accélerer son dispositif d'accompagnement financier pour la réalisation de vos travaux d'amélioration énergétique. Le règlement d'intervention s'est vu doter d'une enveloppe complémentaire de 300 000 euros "afin d'accompagner plus efficacement et plus fortement les particuliers dans leurs démarches de travaux" a précisé Elisabeth Vitton.

Ce sont donc deux nouvelles aides qui entrent en vigueur dès maintenant

Renov + s'adresse aux propriétaires occupants pour les travaux de rénovation énergétique des maisons individuelles et les parties privatives des appartements avec la création de "Rénov + travaux d'isolation". Une aide qui concerne tous les travaux d'isolation par l'intérieur ou l'extérieur, l'isolation des toitures et des combles, l'isolation des parois vitrées si vous êtes en simple vitrage. Une aide qui concerne les ménages aux ressources très modestes, modestes et intermédiaires. Cette aide initialement de 1500 euros est désormais bonifiée et pourra aller jusqu'à 3000 euros.

Les dossiers devront être déposés à l'Espace Habitat Conseil, situé à la Sucrerie, entre le 1er octobre et le 30 avril 2023.

Les aides Rénov+ à destination des copropriétaires occupants pour les travaux de rénovation énergétique sont également impactés pour les nouveaux accompagnements du Grand Chalon. La co-propriété doit réaliser des travaux de rénovation énergétique permettant un gain après travaux d'au moins 35 %. Le Grand Chalon a décidé là aussi d'accompagner les co-propriétaires en doublant le montant des aides, les plafonnant à 3000 euros.

Entre le moment où vous déposez votre demande d'accompagnement financier et l'octroi des aides, il faudra compter un mois minimum.

Pour toute information, vous pouvez prendre contact avec

Espace Habitat Conseil - 7 rue Maugey - 03 58 09 20 45 - [email protected]

Laurent Guillaumé