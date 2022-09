L’USSR fait peau neuve avec un nouveau logo

Aujourd’hui marque le lancement du nouveau Logo. L’objectif de continuer à grandir et évoluer ensemble passe par cet évènement.

Depuis 1936 est la création de l’USSR basket, notre sport change perpétuellement et le renouveau doit aussi se faire au sein des clubs

C’est pourquoi nous avons donné l’opportunité à nos licenciés et nos supporters de choisir. Vous aviez le choix entre deux designs très différents. Un blason un peu rétro qui rappelle l’identité du club : la simplicité et l’histoire parcourue pour devenir une famille.

De l’autre côté, un logo plus puissant, représentez par un sanglier. Un logo mêlant force et volonté. Quelque chose de plus commun mais qui donne de sa personne pour chaque instant au cœur du club.

Vous avez eu une semaine pour choisir, vous étiez les maitres du changement. Finalement, une fois de plus, cette notion de famille dans ce magnifique club a fait son effet. Vous avez choisi ce logo, celui qui maintenant sera arboré partout dans la région. Un logo qui touchera toutes les générations. Aussi épuré et beau, qu’efficace et humble, Saint-Rémy fait peau neuve ensemble.