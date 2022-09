Le Clin d’oeil Info-Chalon

Pauline Coissard, originaire de Saint-Rémy et partageant son temps entre l’Espagne et l’Amérique Latine est revenue le temps d’un week-end sur ses terres natales et à profiter de l’occasion pour faire connaître son artisanat. Exposant durant deux jours (vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre) devant la jolie boutique Baboüsh située 17 rue au Change à Chalon-sur-Saône, vous découvrirez ses bijoux en macramé ou métal inspirés de la nature et sertis de pierres ou agrémentés de plumes.

Ayant suivi une formation dans le design et le graphisme, cette jeune femme de 31 ans qui a parcouru toute l’Amérique Latine où elle propose également ses créations a choisi de se consacrer à l’artisanat. Elle propose également à la vente une marque de Tee-shirt « Abre tus ojos ».

SBR