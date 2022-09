1ère édition du Cocktail de l'emploi à Chalon-sur-Saône

Jeudi 29 septembre 2022, la Mission Locale du Chalonnais conviait une dizaine de recruteurs à l'annexe de la maison de quartier des Prés Saint-Jean. Plus de détails avec Info Chalon.

À Chalon-sur-Saône, la première édition du Cocktail de l'emploi a eu lieu ce jeudi 29 septembre 2022 à la salle annexe de la maison de quartier des Prés Saint-Jean.

Ce rendez-vous était l'occasion pour les jeunes à la recherche d'un emploi de rencontrer une dizaine de recruteurs.

Face aux difficultés de recrutement dans les entreprises de son territoire, la Mission Locale du Chalonnais qui organisait cette rencontre propose différentes actions toute au long de l'année.

Ainsi, cet évènement est ouvert aux 16-25 ans désireux de trouver un emploi sur le Chalonnais.

De nombreux postes sont à pourvoir dans tous secteurs d’activités : chargé de rayon, magasinier, menuisier, livreur magasinier, chefs d'atelier, aides à domicile, aides-soignants, peseurs, conducteurs de ligne… Soit en CDI, en CDD ou en intérim.

Les jeunes souhaitant participer au prochain Cocktail de l'emploi doivent se rapprocher de la Mission Locale du Chalonnais.

Étaient notamment présents Louise Meridi et Zineb Ben Cheikh du service recrutement de Webhelp, assistant de direction de Courtepaille Chalon, Coralie Escutenaire, directrice adjointe chez Comdata, Romain Guillot, responsable secteur BFC Sud chez AriqBTP, Nicolas Guinot, coordinateur Emploi-Formation BTP chez AriqBTP, Lucie Valette de Satt Intérim, Agnès Parize, directrice commerciale chez Satt Intérim, Sofiane Nachid de Unis-Cité, Patricia Gastaldo, responsable de l'agence Actual, Sandrine Gouas, chargée de clientèle chez Actual, Dimitri Deegan, directeur adjoint de Burger King Chalon-sur-Saône, Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la Ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, et Ibrahima Bathily, directeur de la Mission Locale du Chalonnais.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations : ☎ 03 85 93 47 59 / [email protected]

→ www.missionlocaleduchalonnais.fr

Facebook : Mission Locale du Chalonnais

Instagram : Mission Locale du Chalonnais

Twitter : @MiloChalon