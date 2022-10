CowoBee fait entrer l'apiculture dans les entreprises

Les cofondateurs de CowoBee proposent d'installer des ruches dans les entreprises, de les gérer pour leur compte, conditionnent le miel et proposent des animations aux salariés. Intérêt pour les entreprises : associer démarche RSE et cohésion des équipes. Plus de détails avec Info Chalon.

Eddie et Antoine Nicollet, père et fils, ont longtemps pratiqué l'apiculture en amateur avant de créer, avec Benjamin Charles, CowoBee, le 2 janvier 2021. L'idée leur est venue lorsqu'il a fallu faire de la place dans le jardin.

Que faire alors de toutes ces ruches?

Impossible pour ses amis des abeilles de se résoudre à les détruire.

CowoBee répond à deux axes inscrits dans une démarche RSE*, essentiels pour les entreprises de demain : l'environnement, en participant à la conservation des pollinisateurs dans environnement direct et le bienfait sur la flore que cela procure, le team building et la qualité de vie au travail autour d'un projet fédérateur et instructif pour tous.

Le concept de CowoBee est simple : installer une ou plusieurs ruches logotisées aux couleurs de la société, sur les toits ou terrains d'entreprises, suivi des abeilles selon le calendrier apicole avec une newsletter régulière, récolter le miel conditionné dans des pots qui portent le logo de l'entreprise en fin de saison, avec un minimum garanti de 6 kilos.

En moyenne, cependant, on suppose qu’environ 25 kilos de miel peuvent être extraits d'une ruche par an. Cette quantité peut passer à 40-45 kilos dans les meilleures années, et dans les pires, elle peut baisser tellement qu'il sera difficile d'obtenir 10 ou 15 kilos.

En outre, CowoBee propose de découvrir le monde des abeilles via une animation suivie d'une visite des ruches, l'occasion pour les clients et salariés volontaires de revêtir une combinaison dont la fameuse vareuse des apiculteurs en toute sécurité.

Personnalisées, les ruches proposées sont construites sur mesure dans un atelier près de Chalon-sur-Saône avec des matériaux de qualité, essentiellement du Douglas du Morvan et des peintures à pigments naturels, auprès de fournisseurs locaux.

Par ailleurs, il est possible d'avoir des conseils sur les multiples façons de conditionner le miel, de suivre l'activité des abeilles par caméra et d'avoir une ruche connectée permettant de connaître la température, le taux d'humidité, le poids et le nombre d'abeilles.

Les salariés sortent ainsi de leur travail quotidien et c'est bon pour la cohésion des équipes.

Les entreprises-clientes adoptent une ruche pendant un an, reconductible ou non. Elles peuvent parrainer une ruche sur Champforgeuil en zone nature.

Il en coûtera 2000 euros HT pour une adoption et 850 euros HT pour un parrainage.

Pour l'heure, en plus de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), deux entreprises se sont lancées dans l'aventiure : Webhelp et Irelem.

Certaines ruches sont installées à Mercurey, l'imprimerie Roy à Chassagne, Embag à Beaune, Dicolor et ARDPI à Dijon.

CowoBee compte installer entre 80 et 100 ruches dans les deux prochaines années sur l'axe Chalon-sur-Saône-Dijon.

* Sigle pour Responsabilité sociétale des entreprises.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations : ☎ 06 77 58 68 78 / 06 27 28 05 48 / [email protected]

→ cowobee.fr