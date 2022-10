C’est parti pour le Festival Dancing People Don’t Die !

Applaudissements nourris en fin de concert pour la jeune chanteuse et pianiste catalane Marina Herlop programmée à l’Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon, mardi 4 octobre, en ouverture du festival ‘Dancing People Don’t Die’ porté par LaPéniche.

Avant ce concert prévu à 20h, le Président de LaPéniche et Sophie Bellamy, Directrice et programmatrice ont présenté la soirée et n’ont pas manqué de remercier tous les partenaires associés à ce bel événement qui se poursuivra jusqu’à samedi 8 octobre. Pour découvrir la programmation : http://www.lapeniche.org/agenda/1260/festival-dancing-people-don-t-die/

Lors de cette soirée d’ouverture, on notait également la présence d’’Emmanuelle Dupuit, Vice-présidente au Grand Chalon en charge de la culture et du développement de la vie étudiante et de Robert Llorca, Directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon.

JPB