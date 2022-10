Le Comité local de la FNACA honore Georges Garnier

Fidèle parmi les fidèles, membres du Comité Local de la FNACA et chargé de la Commission Voyages depuis plus de 20 ans, Georges Garnier a été félicité et honoré par ses pairs au cours de la réunion mensuelle de ce dernier lundi 3 octobre 2022.

Le président du Comité Local, Jean-Marie Moutier, a tenu à une telle manifestation à l’égard de celui qui assure le fonctionnement et la recherche de voyages, avec son ami Pierre Bocquillon. Il a appartenu à ce dernier de lui remettre la médaille commémorative de la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Afrique du Nord (FNACA) ainsi que le Diplôme d’Honneur accompagnant cette médaille du Souvenir.

info-chalon.com, par le biais de son correspondant, lui adresse toutes ses félicitations.

JC Reynaud