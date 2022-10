Le boulevard de la République à Chalon en fête  du vendredi 7 au dimanche 23 octobre

L’ancienne fête patronale de la Ville de Chalon, devenue la Fête du boulevard, est de retour pour une quinzaine de jours. La “Fête du Boul’” accueillera une dizaine de forains (manèges pour enfants, stands de jeux et autres stands de confiseries) pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Les forains s’installeront à partir du mercredi 28 septembre pour ouvrir le vendredi 7 octobre jusqu’au dimanche 23 octobre de 14h à 20h.

Réglementation du stationnement

L’arrêt et le stationnement seront déclarés gênants et, à ce titre, interdit :

du mercredi 5 octobre 10h, au lundi 24 octobre 12h : place de la République, sur le parc situé au droit du Monument (en totalité) ; seuls les stationnements coté bâti seront laissés à disposition des usagers.