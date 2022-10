Vente de miel et de confitures au profit des enfants autistes

Dominique Copreaux du Collectif Le Soleil Bleu tiendra un stand sur le marché ce dimanche 9 octobre 2022. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Collectif Le Soleil Bleu vous rendez-vous ce dimanche 9 octobre Rue aux Fèvres, à côté du théâtre Piccolo.

Vous ferez un beau geste en achetant du Miel de Notre Jardin, un miel 100% Chalonnais produit par Dominique et François Copreaux et des confitures de Mamido au profit d'un projet de formation pour les enfants autistes et DYS.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati