Pendant les vacances de la Toussaint 2022, le Cercle Nautique Chalonnais organise des stages pour vos enfants : "J'apprends à Nager" (enfants de 6 à 12 ans)

Stage sur 1 semaine / 10 séances / 2 séances par jour

Organisation

Lundi 24 octobre 9 h /10 h et 16 h 30 à 17 h 30

Mardi 25 octobre 9 h /10 h et 16 h 30 à 17 h 30

Mercredi 26 octobre 9 h / 10 h et 16 h 30 à 17 h 30 Jeudi 27 octobre 9 h / 10 h et 16 h 30 à 17 h 30

Vendredi 28 octobre 9 h /10 h et 16 h30 à 17 h 30





- 1 stage "Aisance Aquatique" (enfants de 4 à 6 ans)

Lundi 24 octobre de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à 17 h 30

Mardi 25 octobre de 9 h à10 h et de 16 h 30 à 17 h 30

Mercredi 26 octobre de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à 17 h 30

Jeudi 27 octobre de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à 17 h 30

Vendredi 28 octobre de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à 17 h 30

Cette opération s’adresse aux enfants non licenciés au club.

Vous trouverez en pièces jointes tous les éléments d'informations .

Attention les places sont limitées, les inscriptions se font directement au secrétariat. Le secrétariat est ouvert toute la semaine entre 16h30 et 19h30. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat du club au 03.85.41.58.95 ou par mail [email protected]

Luc BOURIEZ - Directeur Technique du CN Chalon

03.85.41.58.95

[email protected]