Marie Devaux remplaçante de Marvine Cantin au service communication de la mairie de St Rémy a pris connaissance avec les jeudis de la taverne.

Jeudi soir, c’était soirée à la taverne de Saint Rémy, une soirée apéro concert marquée par le rose avec le groupe rétro Nancy Rose et Pitt Jam.

Le duo a animé la soirée à la taverne devant une trentaine de personnes. De style rétro, ils parcourent les chansons des années 1950 – 1960. Tout y est dans ce duo musical rétro, ils sont vêtus et coiffés comme à l’époque, même les micros sont authentiques. La musique a rempli la taverne des plus belles années de la soul et du rock’n roll, Aretha Franklin, Frank Sinatra, Elvis Presley, The Beach Boys ou encore The Beatles, sans oublier les artistes français qui ont marqué leur époque tels que Brigitte Bardot et bien d’autres. De bons vieux souvenirs pour les spectateurs qui n’avaient pas oublié de prendre de quoi se restaurer au camion pizza Joseph de Saint Rémy.

Florence Plissonnier maire de la commune et quelques élus ont assisté à cette soirée. Ils sont venus passer un moment convivial en famille autour d’une pizza.

Ces soirées de la taverne, la nouvelle chargée de communication, Marie Devaux, va en connaitre de nombreuses. En effet, elle remplace Marvine Cantin qui quitte la mairie de St Rémy pour poursuivre sa route professionnelle à la mairie de Chalon sur Saône.

Marie Devaux vient de Laives, la jeune femme de 32 ans est titulaire d’un master 2 en management et communication et elle est depuis le 3 octobre à la mairie de St Rémy. Quant à Marvine Cantin elle quittera définitivement son poste le 23 octobre.

C.Cléaux