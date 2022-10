Le 56e Congrès National de la Fédération des Festivals, Carnavals et Fêtes de France annoncé à Chalon

Ce congrès rassemble les représentants des fédérations lcoales et ses adhérents, soit l'équivalent de 1000 associations sur le territoire. C'est le Comité des Fêtes du Carnaval de Chalon qui accueille l'événement. L'occasion de tenir la traditionnelle assemblée générale annuelle et d'aborder les questions de la culture populaire et l'organisation d'événements festifs. Une soirée de gala est prévue salle Marcel Sembat.