Octobre rose : Le Football Club Chalonnais remet un chèque de 373 euros à l'association Corasaône

Le mardi 11octobre 2021, dans le cadre d’Octobre Rose pour la prévention, le dépistage et la lutte contre le cancer du sein, le Football Club Chalonnais (FCC) a remis un chèque de 373 euros à l'association Corasaône suite à une journée de championnat. Plus de détails avec Info Chalon.

Lors d'un match de rentrée, le club s'était mobilisé en faveur d'Octobre rose pour la prévention, le dépistage et la lutte contre le cancer du sein. Une opération qui a permis de récolter la somme de 373 euros.

Cette somme a été remise ce mardi 12 octobre 2022 à 13 heures 15 au lycée Émiland Gauthey par Jacques Pascal, le président du Football Club Chalonnais (FCC) à Christiane Hennetier, la vice-présidente et trésorière de Corasaône, qui était accompagnée Dominique Bak, la trésorière adjointe au sein de l'association.

Avec 80 membres dans le Chalonnais, Corasaône a été créée début 2014 par un groupe d'oncologues de la Clinique Sainte-Marie. Son objectif est de permettre aux personnes touchées par un cancer, ainsi que leurs proches, de découvrir différents soins de bien-être et de confort.

L'association leur propose entre autres de rejoindre le Dragon Boat, une activité nautique d'équipe qui utilise la pagaie dans une embarcation du type de la pirogue avec à son bord 10 personnes. L'ensemble de l'équipage pagaie au rythme du tambour, placé à l'avant, juste derrière la tête de dragon.

Les membres interviennent régulièrement à la Clinique Sainte-Marie et au Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône pour faire intervenir des thérapeuthes, offrir des vernis et des boxes roses dans les services de chimiothérapie, des viennoiseries durant période de Noël et des chocolats pour Paques.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati