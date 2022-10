Plus de 300 lycéens d'Émiland Gauthey ont formé une chaîne humaine pour Octobre rose

Dans ces moments compliqués, les beaux gestes se savourent un peu plus qu'en temps normal. À Chalon-sur-Saône, c'est la jeunesse qui a montré l'exemple avec une chaîne humaine inédite à travers les rues piétonnes. Ainsi, plus de 300 élèves se sont retrouvés mardi après-midi dans la cour de leur établissement pour participer à cette très belle action. Retour en images avec Info Chalon.

En France, le cancer du sein est la première cause de décès chez les femmes. Une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie. Un pour cent des hommes est aussi touché.

Instaurée en 1985 aux États-Unis, la première campagne de sensibilisation en France remonte à 1994. Celle-ci a pour but d'inciter au dépistage du cancer du sein et de récolter des fonds pour aider la recherche. Un programme de dépistage par mammographie est proposé en France pour les femmes âgées de 50 à 74 ans. Et pour mieux informer le grand public, le mois d'octobre est donc dédié à la prévention du cancer du sein.

À Chalon-sur-Saône, le lycée Émiland Gauthey se mobilise aussi.

Mardi 11 octobre 2022, l'établissement organisait une chaîne humaine inédite pour sensibiliser les femmes et les hommes au cancer du sein.

Un peu plus de 300 élèves se sont rendus de la cour du lycée à l'Esplanade du Port Villiers, à travers les rues piétonnes et sous le soleil de l'été indien, pour une ola face à la Saône.

Alain Gaudray, vice-président du Grand Chalon en charge de la santé, représentant Sébastien Martin, président du Grand Chalon, et le proviseur Valérie Servissolle étaient présents pour soutenir cette initiative, partie de Setti Messoussa, professeur d'économie.

L'antenne locale de l'association La Ligue contre le cancer était représentée par Thérèse Bessette; les associations Corasaône, représentée par Christiane Hennetier et Dominique Bak, et Toujours Femmes étaient également présentes.

Un moment fort en émotions pour tous.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati