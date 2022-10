Chalon-sur-Saône : De nombreux récipiendaires pour la remise des prix des balcons et maisons fleuris

Le discours de Claude Jourdan, Président de la Société d’Horticulture de Chalon et de ses environs et le photoreportage info-chalon.com

Samedi 15 octobre, à 10 heures 30, au Clos Bourguignon situé 11 Avenue Monnot à Chalon-sur-Saône, se déroulait la cérémonie officielle de la Remise des prix des balcons et maisons fleuris.

Devant une centaine de personnes, cette cérémonie se déroulait en présence de Gilles Platret Maire de Chalon-sur-Saône, d’ Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, d’Alain Rousselot Pailley, Conseiller Municipal de l’opposition, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, déléguée à l’animation commerciale, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Laurence Friez, Conseillère Municipale chargée de mission en charge du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, de Serge Rosinoff , Conseiller Municipal chargé de mission à la mémoire et du monde patriotique, de Claude Jourdan, Président de la Société d’Horticulture de Chalon et de ses environs et de Bruno Cottier, Chef des Espaces Verts.

Cette année, ce concours de fleurissement tant au niveau des balcons et maisons mais aussi des plantations dans les jardins a connu un franc succès avec 152 participants contre 143 l’année dernière. Les lauréats, repartaient avec des bons d’achats, des rosiers, des plantes fleuries …

Extrait du discours de Claude Jourdan, Président de la Société d’Horticulture de Chalon et de ses environs : « C’est toujours avec une grande satisfaction que la Société d’Horticulture de Chalon-sur-Saône et ses environs s’adresse à un parterre de jardinières et jardiniers à l’occasion de la remise des prix des différents concours de fleurissement communal. Votre participation pour l’embellissement de notre cité permet à la ville de Chalon de concourir à son tour sur le plan régional et national en matière d’Environnement et du bien vivre. Résultat de toutes les forces vives et une récompense suprême indiquée à toutes les entrées de la ville par un panneau quatre fleurs. Le printemps relativement précoce cette année a été favorable aux plantations de fleurs et de légumes, sans avoir de gelée tardive. Les jardiniers se sont affairés à mettre en place graines et plants afin d’avoir fleurs et légumes dans des conditions optimales. Les premières chaleurs sont venues rapidement et la canicule a une fois encore laissée la place aux inventions en tous genres afin d’économiser l’eau pour respecter l’arrêté préfectoral qui autorisait uniquement l’arrosage des potagers entre 20 heures et 6 heures. Si quelques légumes ont souffert de ces conditions climatiques, d’autres ont produit en abondance telles les tomates. L’automne a repris légèrement sa place, faisant reverdir timidement les pelouses, améliorant la pousse de certains légumes tels que salades, haricots, courgettes etc. Lors du passage des membres du jury, de la Société d’Horticulture et du personnel du SEV, nous constatons toujours l’esprit imaginatif des participants. Nos amis jardiniers cultivant un potager ont séduit notre jury par la diversité des légumes et des idées originales dont-ils font preuve. Je citerai en exemple un jardin situé rue des frères Lumières à qui j’ai attribué un nom immédiatement en arrivant devant cette parcelle de « Jardin du Déménageur » parce que tout les magnifiques légumes sont cultivés dans des sacs facilement transportables. Toujours dans les jardins familiaux, un prix d’encouragement a été attribué à Madame Rousselot-Pailley qui vient d’acquérir cette année une parcelle impasse des Cannetières : Bonne tenue propriété, condition de vie exemplaire des légumes accompagnés de fleurs dans le pur respect de la biodiversité. Ces jardins sont des lieux d’échanges et d’entraide, de recours à de bonnes pratiques, de méthodes alternatives et du compostage de nos déchets qui aident la nutrition des sols. Pour terminer, je voudrais à nouveau signaler l’importance de votre engagement à participer au fleurissement de votre ville complétant ainsi le travail réalisé par le service des Espaces Verts. Je salue la présence de Monsieur Romuald Sutter, je remercie aussi en particulier Stéphane Verjux, Responsable et animateur des jardins familiaux. Merci enfin aux membres du Conseil d’Administration et du bureau de notre société pour leur disponibilité lors des différents passages de jurys dans les jardins et rues des quartiers. Merci à toutes et à tous ! ».

S’en suivait une minute de silence demandé par Gilles Platret pour Jeannette Guichard décédée récemment et régulièrement lauréate de ces concours.

Ont été nommés au prix maison (60 participants)

1er Roland Perret, rue Julien Satonnet 2ème Ginette Carlot, rue Jean Vilar, 3ème Gérard Deschamps, rue de la Verrerie 4ème Michel Tramois, rue Proudhon 5ème Jean Pierre Fichet, rue Claude Perry

Concours au prix balcon (32 participants)

1er Elisabeth Mejard, Rempart Sainte Marie 2ème Claudette Lalisse, rue René Coty 3ème Christian Lengagne, Place Armand Caillat 4ème Henri Philippe, rue François Mansard 5ème Jean Paul Monnot, rue Morinet

Prix coup de cœur : Corinne Salagnac Rempart Saint Marie

Concours fleurissement des établissements commerciaux :

1er Le Monde des Macarons, Grande Rue 2ème Bar le Mustang, Quai des Messageries 3ème Baboush, rue au Change

Prix des jardins potagers :

1er Bernard Loyez Chemin de la Coudre 2ème Daniel Rossetto rue du bois de Menuse 3ème Jacques Airault chemin de la Coudre 4ème Lucien Sabot Impasse des Cannetières 5ème Jean Paul Gommard rue des Frères Lumières

Prix de l’encouragement : Florence Rousselot-Pailley, impasse des Cannetières

Prix de l’originalité : Min Ji rue des frères Lumières

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B