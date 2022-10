Avec plus de 4000 personnes, la « Chalonnaise » a submergé Chalon

L’échauffement et les nombreuses personnalités politiques. Le photoreportage info-chalon.com

Lors de cet événement de nombreuses personnalités politiques étaient présentes sur la tribune pour apporter leur soutien à la cause D’Octobre Rose représenté ce dimanche par la célèbre course ‘La Chalonnaise’.

On notait la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, d’Alain Gaudray, Vice-président en charge de la santé, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, de Gilles Platret, Vice-président en charge de l'attractivité touristique et Maire de Chalon-sur-Saône, Karine Plissonnier, Vice-présidente en charge des mobilités et des transports, Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et sportifs, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Françoise Vaillant, Conseillère Municipale chargée de mission en charge de la création du permis de végétaliser en pied d’immeuble, Serge Rosinoff, Conseiller Municipal chargé de mission à la mémoire et du monde patriotique, Benoît Morgante , Conseiller Municipal chargé de mission en charge du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, Jean-Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S …

Extraits du discours prononcé avant la course par Sébastien Martin : « Mon premier message, je voudrais l’adresser et vraiment vous dire qu’il faut tirer un grand coup de chapeau à toute l’équipe organisatrice qui depuis des mois se démène pour pouvoir permettre la réalisation de cette course la Chalonnaise (applaudissements). Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles, ils sont 130 bénévoles à être mobilisés. Mon deuxième message, c’est merci à vous toutes et à vous tous car même les hommes marchent et ils se sont déguisés en femmes et aujourd’hui vous êtes plus de 4 000 et c’est plus de 4 000 messages d’espoir de plus qui sont envoyés à chaque pas que vous allez faire. A chaque pas que vous allez faire, c’est un pas qui fait reculer la maladie et à chaque pas que vous allez faire, c’est un pas de plus qui est franchi pour qu’une femme puisse aller se faire dépister. A chaque pas que vous allez faire, c’est le travail dans l’ombre des bénévoles de toutes les associations qui luttent contre le cancer et aussi de tous les chercheurs qui luttent contre cette maladie qui avance. Donc un immense merci à vous toutes et à vous tous ! Le Grand Chalon est extrêmement fier de vous accueillir ici au milieu de ses équipements, la piscine, le Colisée et le Parc des Expositions et notre plus grande fierté, ce sont les 4 000 Grands Chalonnaises et chalonnais et d’un peu plus loin en Saône-et-Loire également qui sont présents ce matin. Bonne Chalonnaise à toutes et à tous et à l’année prochaine ! ».

Quant à Gilles Platret, il informait tous les participants qu’il était très heureux de la forte affluence avec plus de 4000 personnes et que par leur participations tous les coureurs et marcheurs présents étaient les messagers de cette noble cause d’Octobre Rose rappelant que pendant la période de la Covid la maladie a malheureusement gagnée du terrain.

Un petit banc bourguignon avait lieu avant l’échauffement,

Clin d’œil à la marraine de la course Manon Joseph

L’échauffement physique était confié à Babette Parizot,

Toutes et tous se sont échauffés avant le départ de la course.

