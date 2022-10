Le Rotary Chalon Saint-Vincent a réussi l’opération « Jetons Cancer »

Ce samedi, sur les douze coups de midi, la présidente Florence Grosso et les membres qui l’ont aidée avaient le sourire.

La vente de jetons de chariots de supermarché, organisée à l’Intermarché de Chalon par le rotary-club Chalon Saint-Vincent, était une réussite.

En une matinée tous les jetons avaient trouvé preneur. Les clients du supermarché du 70 rue des lieutenants Chauveau ayant fait preuve de générosité. Il est vrai que la cause était belle, puisqu’il s’agissait de la lutte contre le cancer. Qui n’a pas un parent, un ami, une connaissance, qui a été emporté par la terrible maladie ?

Le Centre Georges François Leclerc doté en 2020

Le jeton était proposé un euro l’unité et l’argent ainsi récolté va contribuer à l’achat sur le plan national de matériel dédié à la recherche. Le fonds de dotation, qui a vu le jour en décembre 2015 à l’initiative de rotariens hauts-savoyards, a ainsi donné en 2020 au Centre Georges François Leclerc de Dijon 58 500 € pour l’achat d’un Femto Pulse. Il faut également savoir qu’en 2022 le Centre de recherche en cancérologie de Lyon Léon Bérard a été doté d’une imprimante 3D Cellink Bio-X pour un montant de 49 311 € et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de Grenoble d’un dosimètre Muriplan pour une somme de 56 540 €.

Gabriel-Henri THEULOT