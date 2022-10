L’assemblée générale du comité de tennis de Saône et Loire a eu lieue samedi 15 octobre à Chagny

C’est 60 clubs de tennis de toute la Saône et Loire qui avaient reçu l’invitation du Comité à participer à l’assemblée générale annuelle, organisée cette année à Chagny.

Près de la moitié des clubs avaient fait le déplacement et plus de 100 personnes étaient présentes à cet événement.

C’est Maurice Charton, président du club de tennis de Chagny qui a ouvert les hostilités en présentant son club à l’assemblée, comptant aujourd’hui 80 licenciés.

Monsieur le Maire, Sébastien Laurent, était également présent et a pris la parole pour remercier les présidents et bénévoles des clubs du département « d’avoir fait le détour par notre charmante ville de Chagny » et a indiqué être « ravi d’accueillir cette année cette assemblée générale dans nos locaux ».



Après avoir fait approuvé les modifications de statuts ainsi que le compte rendu de l’assemblée générale 2021, c’est Valérie Roussel, présidente du comité de Saône et Loire, qui a pris la parole.

Après une année 2021 très difficile pour le monde sportif, elle a précisé que l’année 2022 s’est quant à elle très bien déroulée et a été assez dense.

Elle a d’ailleurs félicité les clubs pour leur travail et investissement, les chiffres en hausse de 15% en terme d’adhésion de licences prouvent que l’engouement pour le tennis est de plus en plus présent.

Elle a ensuite indiqué les objectifs 2023 avec la présentation d’une campagne sous forme d’affiche qui rappelle les possibilités multiples en tant que licenciés de la Fédération Française de Tennis en 5 grands chapitres : Apprendre les valeurs du sport, enseigner, arbitrer, être ramasseur de balles à Roland Garros et bien sûr le dernier : de jouer au tennis en club, en équipe ou en individuel.



Après le rapport moral de la secrétaire générale du comité et le compte rendu financier du trésorier général, l’assemblée a été invitée à voter pour l’élection du délégué du comité départemental.

Après les votes à bulletin secret et le dépouillement qui a eu lieu dans la foulée, Valérie Roussel a été élu à la majorité : 102 voix exprimées sur 106 présentes, 97 voix pour, 3 nulles et 12 contre.

La suite du programme de cet après-midi s’est poursuivie avec les différentes distinctions :

Tout d’abord, 4 médailles de bronze de la Fédération Française de Tennis :

- Marion GOUJON pour son investissement en tant que Secrétaire Générale du Tennis Club de Chalon depuis 2012 et en tant que Secrétaire Générale du Comité Départemental de Tennis de Saône et Loire depuis 2020.

- Didier MARTINEZ pour son investissement en tant que Président du Tennis Club de Macon depuis 2018

- Philippe VIELLARD pour son investissement en tant que Président du Tennis Club Crissey depuis 2017

- Thomas TRONCY : pour son investissement en tant que Président du Tennis Club de Bourbon Lancy depuis 2019

Ensuite différentes récompenses ont été remises :

- Lily Pigeat, 10 ans, (Tennis Club Chalon) pour son parcours et sa progression tennistique

- Alix RIOS (Tennis Club Chalon) pour son parcours et sa progression tennistique

- Andréa BAUDEL (Tennis Club Chalon) pour son intégration au Pôle France de Poitiers

- Paloma RESENDE (Tennis Club Gueugnon) pour son titre de Championne de Bourgogne Franche Comté 17/18 ans et son 16ème de finale aux Championnats de France

- Emilie NGUYEN (Tennis Club HURIGNY) pour son titre de Championne de Bourgogne Franche Comté en 4ème série séniors

- Baptiste BOULE (Tennis Club St Marcel) pour son titre de Champion de Bourgogne Franche Comté en 3ème série séniors

- Diane FLAMENT (Tennis Club Gueugnon) pour son titre de Championne de Bourgogne Franche-Comté en 2ème série séniors

- Rodolphe PEYRABOUT (Tennis Club Le Creusot) pour son titre de Bourgogne Franche Comté en +45 ans

- Karl JORY (Tennis Club Le Creusot) pour son titre de Champion de Bourgogne Franche Comté en +55 ans

- Dominique CHARCOSSET (Tennis Club Le Creusot) pour son titre de Champion de Bourgogne Franche Comté en +75 ans

- Julie DUPONT (Tennis Club Hurigny) pour son titre de Championne de Bourgogne Franche Comté en 3ème série séniors et pour sa place de finaliste au Championnat de France 3ème série à Roland Garros

- Clotilde ALLEGRE, Présidente du Tennis Club de Chalon, pour l’équipe 11/12 ans filles de Chalon qui a été Championne de Bourgogne et est allée aux Championnats de France

- Didier LAMPERT, Président du Tennis Club La Chapelle de Guinchay, pour l’équipe dames des Interclubs séniors qui monte en régional

- Pierre DUBOIS, Président du Tennis Club de Prissé, pour l’équipe messieurs des interclubs séniors qui monte en régional

Enfin, une distinction a été donnée à Jacques SALLIN pour sa longue carrière dévolue au tennis avec 38 ans passés au sein du Tennis Club de Macon ainsi que pour son engagement sans relâche pour le développement de ce sport et du club, sans oublier l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

Avant de laisser place au buffet accompagné du verre de l’amitié, c’est Jacky Terreau, président de la ligue de Bourgogne Franche-Comté et vice président délégué de la Fédération Française de Tennis qui a fait honneur à l’assemblée de sa présence malgré son emploi du temps bien chargé, a pris la parole pour dire quelques mots en remerciant notamment tous les clubs pour leur présence mais aussi et surtout pour leur investissement sans faille au sein de leurs clubs respectifs : « il est important pour moi d’être au plus près des clubs c’est pourquoi je vous rends visite sur les cours ou lors des assemblées dès que je le peux » a t’il conclu, applaudi chaleureusement par tous les participants.

Le prochain rendez-vous c’est d’ici la fin d’année avec l’assemblée générale de la ligue de Bourgogne Franche Comté qui aura lieue à Dijon, avec la possibilité pour les clubs d’y assister en présentiel ou bien en visio.

Amandine Cerrone.