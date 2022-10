Le Rotary Chalon Bourgogne Niépce fait un don de 5 000 € au comité de Saône-et-Loire de la Ligue contre le cancer

La manifestation, qui s’est déroulé pendant deux jours sur la grande place de la mairie de Verdun-sur-le-Doubs a encore connu une belle réussite.



Comme en témoigne la remise d’un chèque de 5 000 € par Alain Nodet, président du club service chalonnais, au docteur Jean-Marc Sauzedde, président du comité de Saône-et-Loire de la Ligue contre le cancer, lors d’une récente réunion hebdomadaire. Une remise en présence de Thérèse Bessette, déléguée de l’antenne locale de Chalon de la Ligue contre le cancer, ainsi que celle de Claude Marchal, maire de Verdun-sur-le-Doubs, et vice-président de la Communauté de communes Saône Doubs Bresse, représentant la présidente Brigitte Béal. Car, depuis le début, les deux collectivités territoriales sont partenaires de la manifestation avec l’Office de Tourisme Saône Doubs Bresse, dont la présidente n’est autre que Mireille Fouchecourt, past-présidente du Rotary Chalon Bourgogne Niépce.

15 000 € reversés depuis 2018

Le docteur Sauzedde et Mme Bessette n’ont pas manqué de remercier le rotary-club chalonnais pour son soutien important et régulier à la Ligue contre le cancer. Depuis 2018, en quatre éditions - il n’y en a pas eu en 2020 en raison du Covid-19 - le Rotary Chalon Bourgogne Niépce a en effet donné au total 15 000 €.

L’édition 2022 est désormais terminée. Vive l’édition 2023, d’ores et déjà programmée le premier week-end de juin.

Gabriel-Henri THEULOT