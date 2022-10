Les femmes de la ‘Section Suisse de la Boule d’Or Chalonnaise’ mises à l’honneur

Le clin d’œil info-chalon.com

Le jeudi 20 octobre à partir de 19 heures 15, organisé au magasin Superdry, 6 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône (sponsors de la section suisse), les femmes des joueurs de la ‘Section Suisse de la Boule d’Or chalonnaises’ et les femmes des sponsors de plus de 3 ans de parrainage, ainsi que leur conjoint, avaient été invités par l’organisateur du concours franco-suisse à une soirée spéciale ‘Femmes à l’Honneur’.

Lors de cette soirée, chaque femme se voyait remettre un billet d’un spectacle qui va se dérouler le samedi 10 décembre à 17 heures à l’Espace des Arts, ainsi qu’un bon d’achat au magasin.

Pour terminer cette soirée dédiée aux femmes, elles se voyaient également offrir un repas au restaurant chez Jules (sponsor de la section suisse) reconnu pour être l’une des meilleures tables du bassin chalonnais.

La Section Suisse de la Boule d’Or Chalonnaise remercie ses sponsors Benoit Philippe et Pauline pour l’accueil au magasin Superdry, Jérôme et Stéphanie Ruget pour le délicieux repas au restaurant Chez Jules, Christophe et Katia Cotty de la Mie Caline et Monique et Pascal Guillet du Bar le Paradis, pour leur présence.

Prochain rendez-vous de la Section Suisse : Le lundi 31 octobre à 10 heures 30 pour la préparation au concours international franco-suisse, repas et parties de boules et le dimanche 11 décembre pour le voyage organisé à Montreux au marché de noël.

