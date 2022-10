136 convives au repas des aînés à Crissey.

Les aînés de Crissey se sont retrouvés pour le traditionnel repas offert par le CCAS et la mairie.

C’était un dimanche de fête pour les aînés de la commune de Crissey avec le repas offert par le CCAS en partenariat avec la municipalité.

Pour cette édition 2022, Antoine Oliveri traiteur leur avait préparé une choucroute géante, pas moins de 50 kg de chou, 3 sortes de saucisses, des côtes de porc et les traditionnelles pommes de terre.

Toute la décoration de la salle, d’inspiration alsacienne, a été réalisée par les bénévoles, de même que le service. Dès que les convives ont pris place à table, un apéritif leur a été servi avec des verrines et des gougères.

Pour les mettre dans l’ambiance, le showman Thierry Peinado est monté sur la scène et il a commencé à chanter des airs des années 60/70. Capable de chanter aussi bien des chansons à texte, que des chansons entrainantes, il a animé une grande partie du repas et de l’après-midi. Il se produit seul sur scène, aidé à la technique par son neveu.

Le service a été assuré par les bénévoles, le CCAS et les élus de la commune, ce qui leur a permis de rencontrer les personnes âgées du village, de discuter un brin. De cette belle et bonne choucroute, les séniors se sont délectés et montrant bon pied, ils n’ont pas hésité à danser en attendant la suite du repas.

Ce n'était pas la Java de Broadway, mais ça danse à Crissey, la nièce de Thierry n'a pas hésité à inviter quelques aînés pour les faire danser.

Un peu de fromage avec un petit verre de vin, un petit tour de piste et pour finir le repas une part de gâteau au chocolat accompagné d’un verre de crémant, ce fût une super journée pour les 136 invités dont 3 d’entre eux dépassent les 91 ans.

C.Cléaux