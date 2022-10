Le 31ème congrès de l’Association Bourguignonne des Sociétés Savantes se tient à Chalon-sur-Saône

Un événement organisé par la société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône !

Samedi 22 octobre à partir de 9 heures, à la bibliothèque de Chalon-sur-Saône, se tenait la présentation du 31ème congrès de l’Association Bourguignonne des Sociétés Savantes qui se déroule sur 2 jours de suite (samedi et dimanche) dans une salle du Studio 70.

Un événement qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Pierre Bodineau, Président de l’ Association Bourguignonne des Société Savantes, de Rolland Demain, Président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône, de Claude Elie, Membre de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône, de Jean Louis Bruley, représentant le Musée Niepce de Saint-Loup-de-Varennes, d’Adrien Philippe, Directeur de la bibliothèque de Chalon-sur-Saône, de Fabrice Poirier, D.G.A à l’Attractivité du territoire au communauté d’agglomération de Chalon et du Grand Chalon, ainsi qu’une quarantaine de membres de l’A.B.S.S

Pierre Bodineau qui dans son allocution n’hésitait pas de citer le récit d’un jugement de Stendhal qui avait écrit sur Chalon-sur-Saône : « Si Chalon par son esprit commercial et ses nombreuses transactions s’est attirée la considération et la richesse, elle comprend aussi tout ce qui a de beau […] et entend bien étendre son immense influence sur la civilisation ! ».

Quant à Gilles Platret, il se réjouissait d’accueillir ce congrès à Chalon-sur-Saône et se disait impatient de connaitre les résultats de l’Association Bourguignonne des Sociétés Savantes après deux jours d’études et de travaux sur la photographie de Niépce.

Claude Elie confiait à info-chalon.com : « Nous sommes ici aujourd’hui dans le cadre du 31ème congrès de l’Association Bourguignonne des sociétés savantes qui regroupent environ 50 sociétés au sein de la Bourgogne, congrès qui a été organisé ici à Chalon par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône. Nous sommes tous là pour réunir les personnes qui ont la passion de l’histoire mais surtout de l’histoire de la Bourgogne, c’est pour cela qu’il y aussi bien des chalonnais qui ont la passion de l’histoire chalonnaise mais aussi de Langres, Semur-en-Auxois… qui ont eux la passion de leur secteur. Nous nous réunissons 1 fois par an dans un coin de Bourgogne pour parler de l’histoire locale. Le thème que nous avons choisi cette année, c’est que nous rendons hommage au 200ème anniversaire supposé de l’invention de la photographie, c’est d’ailleurs la date qui est marquée sur le grand monument de Saint-loup-de-Varennes 1822 donc 200 ans plus tard, c’est maintenant et nous avons donc intitulé notre thème ‘Histoire de l’image et image de l’histoire en Bourgogne’. Les participants vont donc parler d’images imprimées, de vitraux, de photographies, d’images… mais qui sont en relation avec l’histoire de la Bourgogne! « .

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B