Succès du ‘Challenge du Département’ de tir à l’arc au féminin

67 archères déguisées étaient présentes

Organisé dimanche 23 octobre de 9h à 12h et de 14h 17h par l’association des francs archers chalonnais présidé par Marie Line Chaplin et ses adhérents, se déroulait au gymnase Garibaldi à Chalon-sur-Saône, du tir à l’arc loisir au féminin dans le cadre du Challenge Départemental.

C’est plus d’une cinquantaine de concurrentes qui sont arrivées de tout le département (Bourbon-Lancy, Gueugnon, Mâcon, Epinac, Cluny, Chagny) qui sont venues se mesurer aux archères chalonnaises. Si ce tir était non qualificatif au niveau du département, il se déroulait avec des cibles sous des formats normales le matin et sous forme de jeu l’après midi.

En fin de soirée, la récompense était remise aux vainqueurs par équipe. Une compétition amicale qui s’est déroulée sous la surveillance de Marie Line Chaplin, de Sylviane Scarfone , Présidente du club de tir à l’arc de Cluny et Jean Louis Gamard, membre du Comité Directeur du Département chargé de la Commission des jeunes.

Rappelons : Que dans l’ancien temps et sous d’anciens régimes, les archères étaient considérées soit comme des combattantes, soit comme des agents subalternes de justice et de police.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B