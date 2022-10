Rugby : le CRC laisse passer sa chance face à Toucy

Une nouvelle fois le CRC s’est mis en porte à faux face à une vaillante équipe visiteuse qui, de son coté, a su se reprendre au moment opportun et maitriser le score pour arracher la victoire.

Le Chatenoy Rugby Club a montré de réelles faiblesses dans la cohésion et la construction du jeu par son manque de collectif, même si certaines individualités ont montrées leurs valeurs et d’autres n’ont pas su se mettre en avant comme on pourrait le penser.

Une première mi-temps qui voyait le score à la pause afficher un 18 - 5 en faveur des visiteurs, consécutif à deux essais( 25e et 28e), dont un transformé et deux pénalités (4e et 39e) pour Toucy alors que le CRC n’avait inscrit qu’un seul essai (25e). Une mi-temps ou Toucy a pu se mettre en confiance pour aborder la seconde.

Une seconde mi-temps qui voit le CRC de donner un peu d’espoir, sans doute avec des éléments frais et une prise de conscience puisque dès la 43e minute les « jaune et bleu » se voit accorder un essai de pénalité, lequel sera transformé. Le score revient à 12 - 18.

On sent un peu plus de cohésion et de soutien sur les ballons portés ou dans les relances. Le CRC réussi à mettre Toucy sur le reculoir et le résultat ne se fait pas attendre puisque un essai est inscrit à la 52e minute, essai qui sera transformé. Les locaux prennent enfin le score à leur compte sur un 19 -18.

Toucy laisse passé l’orage et petit à petit revient jouer dans le camp du CRC . A la 62e s’enfonce dans les lignes de Chatenoy, qui oublie de plaquer et se voit marquer une 3e essai. Essai transformé, score 19 - 26.

Nouvelle course au score pour le CRC qui reprend espoir à la 70e minute en allant marquer un essai non transformé ( score 24 - 26). Ce sera le score final d’un match ou les coups de pied ont été aussi la clé du match pour Toucy alors que le CRC n’a pas su transformé ou prendre les points quand il le fallait par faute de buteurs en partie mais aussi et surtout d’une bonne analyse de la situation.

Il y a de la matière dans le club de Chatenoy, avec de belles et bonnes individualités. Peut-être faudrait-il mettre ces individualités à leurs bonnes places et au bon moment. Le CRC est 9e au classement avec 5 points derrière St Martin du Lac et Chenove 8 points, devant Migennes 0 point

Prochain match le 6 novembre 2022 à St Martin du Lac, vainqueur à Saone Seille !

Du coté de l’équipe B, victoire sans appel sur Toucy sur le score de 34 à 7. L’équipe réserve du CRC est actuellement 3e au classement derrière Saône Seille et Seurre.

JC Reynaud