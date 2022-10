Le lycée agricole de Fontaines dans l’action avec les élèves pour octobre rose.

Cette journée était destinée aux étudiants, au élèves, aux personnels et habitants de Fontaines, ils ont été accueillis dans l'établissement scolaire. La mise en place de cette action a nécessité le soutien de la direction du Lycée, la participation de multiples partenaires, d'associations et l'aide précieuse des élèves et de la comunauté éducative du Lycée.

Géraldine Sarron, conseillère principale d’éducation et Marie-Pierre Bockstall, infirmière ont voulu faire de cette journée un véritable pôle d’information, de rencontres avec les professionnels de santé et de sensibilisation en direction des élèves et des personnels du Lycée. En partenariat avec la mairie de Fontaines et l’espace santé de Chalon sur Saône, aidées en particulier par les élèves de terminale générale, elles ont mis en place tout un programme sur la journée avec des conférences le matin et l’après-midi des rencontres plus personnalisées avec des professionnels de santé et de bien-être.

Les élèves tenaient le stand d’accueil et de vente des tee-shirts et des badges. Ils accueillaient les personnes extérieures au Lycée pour les accompagner jusqu’au gymnase où se déroulaient les conférences.

Le premier temps fort de cette journée a débuté par les conférences sur le cancer du sein devant un auditoire de lycéens, de BTS, de Madame le maire et d’élus de la municipalité de Fontaines…

Nathalie Lentz, gynécologue, a longuement expliqué ce qu’est le cancer du sein, les différentes formes de la maladie, sa propagation, la multiplication des cellules malignes, des tumeurs et leur évolution jusqu’à ce qu’elles deviennent métastasiques, exposé soutenu par la projection de photos. Elle a bien insisté sur la nécessité du dépistage et, dès le moindre doute, de la réalisation d’une mammographie. Un long mais nécessaire exposé auquel les étudiants et étudiantes étaient très attentifs.

Virginie Limoges, sage-femme, leur a parlé de son métier qui lui permet de prendre en charge de la jeune fille à la femme ménopausée pour les aider à détecter les premiers symptômes, pour ensuite passer le relais au médecin. 1 femme sur 8 sera exposée de près ou de loin au cancer du sein, de l’utérus,… Elle a insisté sur les facteurs aggravants tels que l’alcool, le tabac, l’obésité surtout après 50 ans sans oublier les prédispositions congénitales.

Emilie Girard radiologue a expliqué les différents types d’examens à l’aide de photos. Elle a montré sur écran quelques clichés de mammographie de seins atteints de tumeurs et de seins non touchés par le cancer. Elle a rappelé la mise en place de convocations systématiques entre 50 et 74 ans pour une mammographie et sa prise en charge par la sécurité sociale.

A la table de conférence, il y avait aussi Christelle Guibert venue témoignée, témoignage qui n’a pas laissé les jeunes insensibles : «il n’y a pas de bon ou de mauvais malade, il y a surtout des êtres humains qui souffrent et ont besoin de soutien ». Pour terminer cette conférence,

Hélène Mougenel infirmière d’Oncosup et Arnaud Jouvenceau infirmier ont montré comment faire des palpations, autopalpation qui est importante car elle permet de déceler précocement un ganglion, une grosseur anormale.

L’après-midi a été consacré à des mini conférences, aux démonstrations, aux rencontres avec les professionnels : ostéopathe, psychologues du service aidant, sophrologue, socio-esthéticienne, pharmacienne de Fontaines.

Christelle Guibert qui a témoigné la matin à la conférence, était avec sa fille Adèle pour présenter le livre "Super maman". Le livre simple, très complet et à la portée de tous, a été co-écrit par Adèle Guibert et Emma Grillet dans le cadre du TPE épreuve anticipée du Bac. Il est destiné aux enfants, adultes de demain.

Il y avait les stands des associations Toujours femme, La ligue contre le cancer, Cora Saône...et de tous les intervenants l'après-midi.

Toutes les ventes et les fonds collectés seront reversés aux associations qui aident les femmes atteintes d’un cancer.

C.Cléaux