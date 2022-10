Le "Voeu le plus cher" de Rémy Rebeyrotte, député de Saône et Loire

Ils n'ont pas changé, plus cyniques peut-être !

La manière dont ils ont mobilisé et agité à mon encontre la fachosphère médiatique et les réseaux extrémistes n'y change rien. Je continuerai, toujours et partout, à dire ce qu'ils sont. Plus que jamais.

En juin, les députés FN ont été élus comme les autres, mais ce ne sont pas des élus comme les autres. L'Histoire nous l'enseigne : l'extrême-droite a ses constantes. Leur parti, le FN des Le Pen dont ils viennent de fêter les 50 ans, et leur groupe, sont xénophobes, haineux vis-à-vis d'une

partie des Français et des personnes vivant régulièrement en France.

Ils cherchent, non pas des propositions ou des solutions, mais des boucs émissaires, toujours et quel que soit le sujet. Ils sont claniques et violents. Lorsqu'ils disent qu'ils se détachent du FN des origines, ils ne remettent jamais en cause ni les valeurs, ni les Le Pen. Ils mettent en cause la

forme, les « exagérations » du père, comme si dire que « la Shoah est un détail de l'Histoire » relevait de la forme. La même logique des boucs émissaires est à l'œuvre, même si les boucs émissaires ont changé... pour l'instant.

Ils ne sont pas patriotes, mais nationalistes et ils le revendiquent. L’actualité fait qu’aujourd’hui on voit encore mieux où mène le nationalisme. La Nation et son Etat de Droit sont notre bien et

notre avenir communs. Il vaut mieux qu’ils attirent plutôt que de faire fuir « Le nationalisme c'est autre chose. Le nationalisme, c'est le repli et le rejet de l'autre. Le Nationalisme, c'est la guerre ! » rappelait François Mitterrand. Ayons toujours cela en tête.

Enfin, le terrible assassinat de la jeune Lola a encore montré leur capacité à tout confondre, tout mélanger, tout manipuler, tout récupérer ; Zemmour à hauts cris, Le Pen à bas bruit, conforme à

sa stratégie actuelle.

Dans ce qui est arrivé à Lola, deux choses m'ont profondément écœuré :



ce meurtre insoutenable, en souhaitant que la criminelle et ses complices éventuels soient lourdement condamnés et mis hors d'état de nuire.

la récupération odieuse, tapageuse, outrageuse, inqualifiable de l'extrême-droite. La justice doit passer, mais, pour être efficace, elle exige du sang-froid et des enquêtes hors de portée médiatique ; bref du travail judiciaire sans dérapage, pour ne rien fausser.

Laissons-la avancer.

Faisons en sorte ensemble que l'extrême-droite et les malheurs qu'elle apporte à tous les peuples qui s'y risquent, partout et sans exception, ne passe pas par nous, par la France, par notre Pays.

C'est mon vœu le plus cher.

Rémy REBEYROTTE

Député de Saône-et-Loire