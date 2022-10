Changement d’adresse pour les magasins Americain Way of Life à Chalon-sur-Saône

La photo du jour info-chalon

Depuis le 1er octobre, les magasins Americain Way of Life situés au 9 et 9 bis rue des Poulets à Chalon-sur-Saône et appartenant à Fabrice et Cécile Rousinaud ne font plus qu’un et occupent dès à présent une nouvelle surface commerciale située en face au 8 rue des poulets.

Un projet qui fait suite à un désir de résider au Canada pour le couple Fabrice et Cécile qui sont associés désormais à un membre de leur famille Virginie. Aussi, ce commerce en pleine évolution proposera de nouveaux concepts dans quelques mois aux chalonnais et grands chalonnais et devrait porter une toute nouvelle enseigne.

Venez découvrir ce nouveau lieu au concept Fripes U.S et qui est spécialisé dans les vêtements, chaussures et accessoires en provenance direct d’Amérique et qui vous propose de nombreuses marques telles que Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Levi’s, Lee Cooper, Kaart, Kay Unger…ainsi que des tailles du XS au XXXXL.

Cette nouvelle boutique est ouverte du mercredi au samedi de 10 heures à 19 heures (lundi et mardi étant réservé à l’approvisionnement du magasin).

J.P.B