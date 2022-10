AVIS DE DECES - Madeleine BIGAUT née BERTRAND

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE - CHAUNY (02)



Philippe et Catherine Bigaut,

Brigitte et Jacques Lebel,

(†) Marc et Elisabeth Bigaut,

Odile Bigaut,

Paul et Chantal Bigaut,

Pierre et Christine Bigaut,

ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madeleine BIGAUT

née BERTRAND

survenu le 25 octobre,

dans sa 99e année.

Madeleine repose à la chambre funéraire 10 rue de Pologne au Creusot.

Ses obsèques religieuses auront lieu le lundi 31 octobre 2022 à 14h30, en l'église de Saint-Léger-sur-Dheune.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.