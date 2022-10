2ème Regroupement Régional pour les écoles de tir sportif de la sélection jeunes de Bourgogne

Les Championnats de France en point de mire !

Samedi 29 Octobre, à partir de 9 heures, organisé sur toute la journée, se déroulait au club de tir de Chalon-sur-Saône, 84 rue du bois de Menuse à Chalon/ Saône, le 2ème Regroupement Régional des écoles de tir sportif de la sélection jeunes de Bourgogne concernant les catégories minimes, cadets et juniors.

Une vingtaine de jeunes licenciés, venant de toute la Bourgogne, Dijon, Mâcon… mais aussi de l’Yonne et de la Nièvre étaient présents pour un stage de perfectionnement dans le but de préparer au mieux la saison des championnats d’hiver qui se profilent et surtout les Championnats de France qui auront lieu en février 2023 à Montluçon.

Ces jeunes ont participé à plusieurs ateliers de types ; tableau noir, vidéo, match entre eux… afin d’évaluer leur niveau de progression. Des ateliers qui étaient encadrés par l’équipe Technique Régional placée sous la tutelle de François Bony, Vice-président de la ligue de Bourgogne (licencié au Creusot) et responsable de la formation des brevetés d’Etat des 4 départements.

Cette journée s’est déroulée également sous la surveillance de Thierry Thevenet, Président du club de tir de Chalon-sur-Saône et Président de la ligue de tir.

